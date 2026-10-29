Αλλάζουν οι όροι για τις πανεπιστημιακές κλινικές

Παρουσιάζοντας τις αλλαγές ενώπιον της Επιτροπής Υγείας της Βουλής, η ανώτερη λειτουργός του Υπουργείου, Καρολίνα Στυλιανού, εξήγησε ότι πλέον οι συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ ιατρικών σχολών και νοσηλευτηρίων καθίστανται υποχρεωτικές, με συγκεκριμένες ρήτρες που θα καθορίζουν τις υποχρεώσεις κάθε πλευράς.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα δικαιώματα των ασθενών, καθώς και στην πραγματική δυνατότητα των νοσηλευτηρίων να ανταποκριθούν στις εκπαιδευτικές απαιτήσεις. Η διάθεση κλινικών για εκπαίδευση φοιτητών θα πρέπει να στηρίζεται στην επάρκεια προσωπικού, υποδομών και διαθέσιμων εκπαιδευτικών δυνατοτήτων.

Παράλληλα, προστέθηκαν πρόνοιες για την αντιμισθία των νοσοκομειακών γιατρών και των ειδικευομένων, τον ρόλο και τις ευθύνες των διευθυντών των κλινικών, αλλά και τον τρόπο στελέχωσης των πανεπιστημιακών κλινικών, ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργική τους αυτοτέλεια.

Στο αναθεωρημένο κείμενο επιχειρείται επίσης να αποσαφηνιστεί ο ρόλος της κύριας ιατρικής σχολής, χωρίς να αποκλείεται η εκπαίδευση φοιτητών άλλων σχολών σε εξειδικευμένες κλινικές. Προβλέπεται, ακόμη, μεταβατική περίοδος δύο ετών, εντός της οποίας οι υφιστάμενες συμφωνίες θα πρέπει να προσαρμοστούν στο νέο καθεστώς.

Παρά τις αλλαγές, η εκπρόσωπος του Υπουργείου παραδέχθηκε ότι το αναθεωρημένο κείμενο δεν έχει ακόμη ελεγχθεί από τη Νομική Υπηρεσία, γεγονός που προκάλεσε επισημάνσεις κατά τη συνεδρία.

Η κατ' άρθρον συζήτηση αρχίζει την ερχόμενη εβδομάδα, με την Επιτροπή Υγείας να έχει στα χέρια της σειρά υπομνημάτων που αποτυπώνουν τις θέσεις, τις ενστάσεις και τις κόκκινες γραμμές των εμπλεκόμενων φορέων.