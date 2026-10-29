«CNF – The EducationEdition 2026: Διαμορφώνοντας την Εκπαίδευση του Μέλλοντος»

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου η εκδήλωση έφερε κοντά εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες του χώρου, δημιουργώντας ένα περιβάλλον ανταλλαγής ιδεών, εμπειριών και καλών πρακτικών γύρω από τις σύγχρονες προκλήσεις και τις προοπτικές της εκπαίδευσης. Η φετινή διοργάνωση επικεντρώθηκε σε τρεις θεματικούς άξονες.

Ο πρώτος αφορούσε τα «Κινητικά Διαλείμματα για κάθε μάθημα», αναδεικνύοντας πώς η κίνηση και ο αθλητισμός μπορούν να ενισχύσουν τη μαθησιακή διαδικασία, να βελτιώσουν τη συγκέντρωση και να κάνουν τα μαθήματα STEM πιο ελκυστικά. Παρουσιάστηκαν βιωματικές προσεγγίσεις, όπως η αξιοποίηση αθλητικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία εννοιών της Φυσικής και των Μαθηματικών, καθώς και σύντομα, επιστημονικά τεκμηριωμένα κινητικά διαλείμματα. Παράλληλα, αναδείχθηκαν δωρεάν πλατφόρμες με έτοιμα σχέδια μαθήματος και εκπαιδευτικό υλικό, που μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα στην τάξη.

Ο δεύτερος άξονας επικεντρώθηκε στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα EPALE, την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ευρώπη. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τις δυνατότητές της, να εξερευνήσουν τους διαθέσιμους πόρους και τα εργαλεία της και να αλληλεπιδράσουν με την Ομάδα Υποστήριξής της, ενισχύοντας τις προοπτικές συνεργασίας και ανταλλαγής καλών πρακτικών.

Ο τρίτος άξονας αφορούσε την Πολιτισμική Νοημοσύνη (CQ) και την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση, με έμφαση στη σημασία της πολιτισμικής ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτών και στην ηθική και υπεύθυνη αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη διδασκαλία. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη δημιουργία συμπεριληπτικών και υποστηρικτικών ψηφιακών περιβαλλόντων μάθησης, που ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες και πολιτισμικές καταβολές των μαθητών.

Η εκδήλωση περιλάμβανε φαγητό και ποτό σε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα, κατάλληλη για κοινωνική δικτύωση, προσφέροντας στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις, να μοιραστούν εμπειρίες και να διερευνήσουν νέες ευκαιρίες συνεργασίας. Το CNF – The Education Edition έχει πλέον καθιερωθεί ως σημαντική ετήσια συνάντηση της εκπαιδευτικής κοινότητας της Πάφου, προσφέροντας τη δυνατότητα δικτύωσης, ανταλλαγής καλών πρακτικών και ανοιχτού διαλόγου γύρω από την εκπαίδευση του αύριο, με στόχο την προώθηση της καινοτομίας και τη συνεχή αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.