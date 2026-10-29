Fact Check Cyprus για κέντρο υγείας στη Λάρνακα: Παρουσιάζεται ως «Dr. George», αλλά δεν εντοπίστηκε στο Μητρώο Ιατρών - Ισχυρισμοί για θεραπεία «ανίατων» ασθενειών

Σοβαρά ερωτήματα για την παρουσίαση των επαγγελματικών προσόντων του ιδρυτή του Da Vinci Holistic Health Centre στη Λάρνακα, αλλά και για την επιστημονική αξιοπιστία διαγνωστικών εξετάσεων και θεραπειών που διαφημίζονται από το κέντρο, εγείρει έρευνα του Fact Check Cyprus, η οποία δημοσιεύθηκε την Πέμπτη (29/10).

Σύμφωνα με την έρευνα, ο ιδρυτής και διευθυντής του κέντρου, Γιώργος Γεωργίου, παρουσιάζεται διαδικτυακά ως «Dr. George» και «naturopathic doctor», δηλώνοντας ότι κατέχει τρεις διδακτορικούς τίτλους. Ωστόσο, οι ερευνητές δεν εντόπισαν εγγραφή που να αντιστοιχεί στον ίδιο στο Μητρώο Ιατρών της Κύπρου, ενώ κανένας από τους τίτλους σπουδών που δηλώνει δεν αποτελεί πτυχίο ιατρικής.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον Ιάκωβο Μυλωνά, με τη συμμετοχή του Θάνου Σιτίστα στην έρευνα και τη συντακτική επιμέλεια.

Τρία διδακτορικά, αλλά κανένα πτυχίο ιατρικής

Το Da Vinci Holistic Health Centre λειτουργεί στην Αραδίππου, μέσω της εταιρείας GMG Da Vinci Health Ltd. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει ο ίδιος ο ιδρυτής του, το κέντρο δημιουργήθηκε το 1993, ενώ το 2018 ιδρύθηκε και το Da Vinci Institute of Holistic Medicine, το οποίο προσφέρει διαδικτυακά μαθήματα νατουροπαθητικής και ολιστικής ιατρικής.

Όπως διαπιστώνει το Fact Check Cyprus, στους ιστοτόπους του κέντρου ο Γιώργος Γεωργίου χρησιμοποιεί χαρακτηρισμούς όπως «Dr. George», «Meet your doctor» και «Naturopathic doctor», χωρίς να διευκρινίζεται με σαφήνεια ότι δεν διαθέτει την ιδιότητα του εγγεγραμμένου ιατρού.

Η έρευνα επισημαίνει ότι στην Κύπρο η κατοχή διδακτορικού τίτλου δεν παρέχει αυτομάτως δικαίωμα άσκησης της ιατρικής, καθώς απαιτείται εγγραφή στο Μητρώο Ιατρών.

Παράλληλα, οι ερευνητές εξέτασαν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα από τα οποία ο κ. Γεωργίου δηλώνει ότι απέκτησε τους τίτλους του. Σύμφωνα με τα ευρήματά τους, δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί αναγνωρισμένη ακαδημαϊκή διαπίστευση για κανένα από τα τρία διδακτορικά του.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο University of America, από το οποίο προέρχεται ο τίτλος νατουροπαθητικής που επικαλείται και στο οποίο παραπέμπει το Ινστιτούτο του για σπουδές. Σύμφωνα με την έρευνα, το συγκεκριμένο ίδρυμα λειτουργεί στις ΗΠΑ υπό καθεστώς απαλλαγής που αφορά θρησκευτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, γεγονός που δεν ισοδυναμεί με αναγνωρισμένη ακαδημαϊκή διαπίστευση.

Διαγνωστικά τεστ χωρίς αποδεδειγμένη επιστημονική αξία

Η έρευνα εξετάζει επίσης το πρόγραμμα IDEL του κέντρου, το οποίο περιλαμβάνει 13 εξετάσεις που, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του, πραγματοποιούνται μέσα σε μία ημέρα και αποσκοπούν στη διάγνωση χρόνιων ασθενειών.

Μεταξύ των μεθόδων που προβάλλονται περιλαμβάνονται η ιριδολογία, η ανάλυση ζωντανού αίματος, η εξέταση VEGA, η ανάλυση μετάλλων σε τρίχες, η θερμογραφία και η εξέταση με συσκευή Metatron.

Το Fact Check Cyprus εξέτασε έξι από τις 13 μεθόδους, αξιοποιώντας δημοσιευμένες επιστημονικές μελέτες και θέσεις αρμόδιων οργανισμών.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι διαθέσιμες μελέτες δεν τεκμηριώνουν τη διαγνωστική αξία της ιριδολογίας, ενώ η εξέταση VEGA δεν κατάφερε, σε ελεγχόμενη επιστημονική μελέτη, να διακρίνει άτομα με αλλεργίες από άτομα χωρίς αλλεργίες.

Για την ανάλυση ζωντανού αίματος εντοπίστηκαν προβλήματα αξιοπιστίας και συμφωνίας μεταξύ εξεταστών, ενώ η ανάλυση τρίχας για τη διάγνωση δηλητηρίασης από μέταλλα δεν συνιστάται για ασθενείς με μη ειδικά συμπτώματα από αρμόδιους επιστημονικούς φορείς.

Όσον αφορά τη θερμογραφία, η έρευνα επικαλείται τον αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), ο οποίος διευκρινίζει ότι δεν έχει αποδειχθεί η αποτελεσματικότητά της ως αυτοτελούς εξέτασης για την έγκαιρη ανίχνευση καρκίνου του μαστού.

Ισχυρισμοί για θεραπεία «ανίατων» ασθενειών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι ισχυρισμοί του κέντρου ότι έχει αντιμετωπίσει επιτυχώς προβλήματα υγείας που χαρακτηρίζει «ανίατα».

Στην ιστοσελίδα του, το Da Vinci παραπέμπει σε βιβλίο του ιδρυτή του, καθώς και σε μαρτυρίες ασθενών που φέρονται να έχουν ωφεληθεί από τις προσφερόμενες θεραπείες.

Η έρευνα επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι προσωπικές μαρτυρίες δεν αρκούν για να αποδείξουν την αποτελεσματικότητα μιας θεραπείας. Ενδεικτικά, ασθενής με καρκίνο του οισοφάγου, του οποίου η μαρτυρία προβάλλεται από το κέντρο, είχε προηγουμένως υποβληθεί σε χημειοθεραπεία και χειρουργική επέμβαση.

Παράλληλα, εντοπίστηκε μαρτυρία ασθενούς με διαβήτη που ανέφερε ότι διέκοψε τη φαρμακευτική του αγωγή, χωρίς να συνοδεύεται από σύσταση για προηγούμενη ιατρική συμβουλή.

Στο επίκεντρο και συμπλήρωμα «αποτοξίνωσης»

Η έρευνα εξετάζει επίσης το συμπλήρωμα διατροφής HMD (Heavy Metal Detox), το οποίο ο Γιώργος Γεωργίου δηλώνει ότι ανέπτυξε το 2003 και προωθείται για την απομάκρυνση βαρέων μετάλλων από τον οργανισμό.

Σύμφωνα με το Fact Check Cyprus, η επιστημονική δημοσίευση που επικαλείται ο ίδιος για το προϊόν δεν τεκμηριώνει βελτίωση της υγείας των συμμετεχόντων. Επιπλέον, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι στη συγκεκριμένη δημοσίευση ο κ. Γεωργίου δήλωσε πως δεν υπήρχε σύγκρουση συμφερόντων, παρότι είναι ο δημιουργός του προϊόντος.

Πού καταλήγει η έρευνα

Το Fact Check Cyprus καταλήγει ότι ο τρόπος παρουσίασης των προσόντων του επικεφαλής του Da Vinci, σε συνδυασμό με την προβολή διαγνωστικών μεθόδων χωρίς αποδεδειγμένη επιστημονική αξία και ισχυρισμών για θεραπεία σοβαρών ασθενειών, δημιουργεί παραπλανητική εικόνα για τους ασθενείς.

Η έρευνα διευκρινίζει ότι δεν αξιολογεί τις προσωπικές εμπειρίες μεμονωμένων ασθενών και δεν αποφαίνεται για ενδεχόμενη τέλεση ποινικού αδικήματος.

Το θέμα έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία έχουν ενταθεί οι προειδοποιήσεις για εναλλακτικές θεραπείες στην Κύπρο. Στις 11 Σεπτεμβρίου το Υπουργείο Υγείας κάλεσε τους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή απέναντι σε διαφημιζόμενες εναλλακτικές θεραπείες, ενώ ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος ανακοίνωσε ελέγχους στις συνεργασίες γιατρών με κέντρα ευεξίας.