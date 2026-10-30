Το Cyprus Swim Series επιστρέφει στο Πισσούρι: τρεις ημέρες, έξι αγώνες, κολυμβητές από όλη την Ευρώπη

Το φεστιβάλ διεξάγεται στην παραλία μπροστά από το Columbia Beach Resort, στην Επαρχία Λεμεσού, και αποτελεί τον φθινοπωρινό σταθμό του Cyprus Swim Series. Η θερμοκρασία της θάλασσας κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 22 και 25°C, οπότε οι αγώνες γίνονται χωρίς στολή (wetsuit), σε καθαρά και ήρεμα νερά. Υπάρχει αγώνας για κάθε κολυμβητή: 0,5χλμ για Παιδιά (8–12 ετών), 1,25χλμ για Εφήβους (13–17), οι αγώνες 3χλμ και 5χλμ στον κόλπο και το κορυφαίο δρώμενο του φεστιβάλ, μια κολύμβηση 8χλμ μίας κατεύθυνσης κατά μήκος της ακτής, από την παραλία Προλίμνος έως το Πισσούρι, ανοιχτή και σε ομάδες σκυταλοδρομίας των δύο ή των τεσσάρων.

Καθ’ όλη τη διάρκεια παρέχονται ιατρική κάλυψη, σκάφη ασφαλείας, ηλεκτρονική χρονομέτρηση και έγκριση από τις τοπικές αρχές. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο Προγράμματος Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας 2021-2027, με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ, με την υποστήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Cyprus Athletic Tourism και του Κοινοτικού Συμβουλίου Πισσουρίου.

Η διοργάνωση με μια ματιά Πότε: Παρασκευή 13 – Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026 Πού: Παραλία Πισσουρίου, μπροστά από το Columbia Beach Resort, Επαρχία Λεμεσού, Κύπρος Αποστάσεις: 0,5χλμ Παιδιά · 1,25χλμ Έφηβοι · 3χλμ · 5χλμ · 8χλμ · σκυταλοδρομία 8χλμ

Κολυμβητές από όλη την Ευρώπη, από 8 ετών και άνω Εισιτήρια & πληροφορίες: cyprusswimseries.com

Oπως αναφέρεται σχετικά με το Cyprus Swim Series το Cyprus Swim Series είναι μια σειρά διοργανώσεων κολύμβησης ανοιχτής θάλασσας σε παράκτιους προορισμούς της Κύπρου, που διοργανώνεται από την I.E. Athletic Tourism (Cyprus) Ltd.