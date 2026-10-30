Η ΚΤΚ βλέπει επίμονο πληθωρισμό, αλλά ποντάρει στην ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας

Παρά τους ανοδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό και τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα, η ισχυρή αγορά εργασίας, τα υγιή δημόσια οικονομικά, η δημοσιονομική ευελιξία και η θετική πορεία του τραπεζικού τομέα λειτουργούν ως κρίσιμοι παράγοντες σταθερότητας, με την ΚΤΚ να τονίζει ότι η προσήλωση σε συνετές οικονομικές πολιτικές παραμένει προϋπόθεση για τη διαφύλαξη της αναπτυξιακής πορείας της οικονομίας.

Η δήλωση του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας

Στη χθεσινή συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) αποφασίσαμε να διατηρήσουμε αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια.

Οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις και το συνακόλουθο ενεργειακό σοκ εξακολουθούν να εντείνουν τις πληθωριστικές πιέσεις, ενώ οι προοπτικές του πληθωρισμού υποδεικνύουν μια παρατεταμένη περίοδο αυξημένων ρυθμών ανόδου των τιμών. Ο πληθωρισμός αυξήθηκε σημαντικά τον Σεπτέμβριο στο 3,8%, από 3,2% τον Αύγουστο, κυρίως λόγω της περαιτέρω ανόδου των τιμών των πετρελαϊκών προϊόντων. Ταυτόχρονα, η σύσφιξη των χρηματοπιστωτικών συνθηκών, ως αποτέλεσμα τόσο της μετάδοσης των προηγούμενων αυξήσεων των βασικών επιτοκίων όσο και της σημαντικής ανόδου των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων, με φόντο τις αυξημένες ανησυχίες για τη βιωσιμότητα του χρέους διεθνώς, συμβάλλει εν μέρει στον περιορισμό της διάχυσης των πληθωριστικών πιέσεων από την ενέργεια προς την υπόλοιπη οικονομία.

Μέχρι στιγμής, οι έμμεσες επιδράσεις του ενεργειακού σοκ παραμένουν σχετικά περιορισμένες, ενώ εξακολουθούν να μην καταγράφονται ουσιαστικές δευτερογενείς πληθωριστικές επιδράσεις, όπως καταδεικνύουν και οι πιο πρόσφατες εξελίξεις στους δείκτες μισθολογικών αυξήσεων. Παράλληλα, οι πληθωριστικές προσδοκίες, τόσο στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές όσο και στις σχετικές έρευνες, παραμένουν γενικά υπό έλεγχο, ιδίως σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Η οικονομική δραστηριότητα στη ζώνη του ευρώ εξακολουθεί να επιδεικνύει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα. Ωστόσο, η αυξημένη αβεβαιότητα και οι πιο περιοριστικές συνθήκες χρηματοδότησης αναμένεται να συνεχίσουν να επιβαρύνουν τον ρυθμό ανάπτυξης κατά την περίοδο που ακολουθεί.

Υπό το φως των νέων δεδομένων και της συνολικής αξιολόγησής τους, κρίναμε ότι η διατήρηση των βασικών επιτοκίων στα τρέχοντα επίπεδα επιτρέπει στην ΕΚΤ να διαχειριστεί αποτελεσματικά την υφιστάμενη αβεβαιότητα, παραμένοντας ταυτόχρονα σταθερά προσηλωμένη στην επαναφορά και διατήρηση του πληθωρισμού στον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2%.

Η κυπριακή εικόνα

Η κυπριακή οικονομία συνεχίζει να επιδεικνύει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα παρά την αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα, στηριζόμενη κυρίως στην ισχυρή εγχώρια ζήτηση, στις ευνοϊκές συνθήκες στην αγορά εργασίας και στα υγιή δημόσια οικονομικά. Ο πληθωρισμός παρέμεινε στο υψηλό επίπεδο του 5,2% τον Σεπτέμβριο, κυρίως λόγω της σημαντικής ανόδου στις τιμές της ενέργειας (21%) και των υπηρεσιών (7,1%). Ωστόσο, η αποκλιμάκωση του δομικού πληθωρισμού, ο οποίος εξαιρεί τις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων, στο 3,9% τον Σεπτέμβριο από 4,5% τον Αύγουστο, υποδηλώνει εξασθένηση των υποκείμενων πληθωριστικών πιέσεων. Παρ’ όλα αυτά, οι κίνδυνοι για τις προοπτικές του πληθωρισμού εξακολουθούν να παραμένουν ανοδικοί, καθιστώντας αναγκαία τη διατήρηση αυξημένης εγρήγορσης και τη στενή παρακολούθηση των εξελίξεων.

Σε συνθήκες επίμονων πληθωριστικών πιέσεων, η οικονομική ανθεκτικότητα αναδεικνύεται σε παράγοντα καθοριστικής σημασίας, καθώς λειτουργεί ως ουσιαστική ασπίδα απέναντι στις σωρευτικές επιπτώσεις των ανατιμήσεων και συμβάλλει στη διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας.

Η ανθεκτικότητα της οικονομίας ως καταλύτης για την αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων

Μετριασμός των επιπτώσεων των πληθωριστικών πιέσεων. Η ισχυρή αγορά εργασίας και η υψηλή απασχόληση στηρίζουν το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, επιτρέποντας στην ιδιωτική κατανάλωση να παραμείνει σημαντικός μοχλός ανάπτυξης.

Η ισχυρή αγορά εργασίας και η υψηλή απασχόληση στηρίζουν το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, επιτρέποντας στην ιδιωτική κατανάλωση να παραμείνει σημαντικός μοχλός ανάπτυξης. Διατήρηση δημοσιονομικού χώρου. Μια ανθεκτική οικονομία διασφαλίζει τη σταθερή ροή φορολογικών εσόδων, παρέχοντας στο κράτος την αναγκαία δημοσιονομική ευελιξία για τη λήψη στοχευμένων μέτρων στήριξης των ευάλωτων ομάδων, χωρίς υπέρμετρη επιβάρυνση των δημόσιων οικονομικών.

Μια ανθεκτική οικονομία διασφαλίζει τη σταθερή ροή φορολογικών εσόδων, παρέχοντας στο κράτος την αναγκαία δημοσιονομική ευελιξία για τη λήψη στοχευμένων μέτρων στήριξης των ευάλωτων ομάδων, χωρίς υπέρμετρη επιβάρυνση των δημόσιων οικονομικών. Ισχυρός τραπεζικός τομέας. Η ανθεκτικότητα της οικονομίας ενισχύεται περαιτέρω από την ιδιαίτερα θετική πορεία του τραπεζικού τομέα, η οποία αντικατοπτρίζεται στα υψηλά επίπεδα κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας. Τα ισχυρά αυτά θεμελιώδη μεγέθη ενισχύουν τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος και τη δυνατότητά του να στηρίζει αποτελεσματικά την οικονομική δραστηριότητα.

Η ανθεκτικότητα της οικονομίας ενισχύεται περαιτέρω από την ιδιαίτερα θετική πορεία του τραπεζικού τομέα, η οποία αντικατοπτρίζεται στα υψηλά επίπεδα κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας. Τα ισχυρά αυτά θεμελιώδη μεγέθη ενισχύουν τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος και τη δυνατότητά του να στηρίζει αποτελεσματικά την οικονομική δραστηριότητα. Aπορρόφηση των κλυδωνισμών. Η διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της οικονομίας, με αιχμή δυναμικούς κλάδους όπως οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενισχύει την ικανότητα της οικονομίας να απορροφά εξωτερικούς κλυδωνισμούς και να αντισταθμίζει τις πιέσεις που ασκούνται σε τομείς οι οποίοι επηρεάζονται περισσότερο από τον υψηλό πληθωρισμό. Η ανθεκτικότητα αυτή, σε συνδυασμό με τις πρόσφατες αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, ενισχύει την ελκυστικότητα της Κύπρου ως αξιόπιστου επενδυτικού προορισμού, στηρίζοντας τη συνεχή εισροή ξένων κεφαλαίων και τις αναπτυξιακές προοπτικές της οικονομίας.

Σε ένα περιβάλλον παγκόσμιων προκλήσεων η πιστή υιοθέτηση συνετών οικονομικών πολιτικών αποτελεί τον μοναδικό δρόμο για τη θωράκιση της οικονομίας από τη διάβρωση που προκαλεί ο πληθωρισμός.

Οι ανοδικοί κίνδυνοι για τις προοπτικές του πληθωρισμού, σε συνδυασμό με τη συνεχή έξαρση απειλών στη διεθνή οικονομία, καθιστούν ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για μια ολιστικά πειθαρχημένη προσέγγιση.