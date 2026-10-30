Χειροπέδες σε 22χρονο: Έστειλαν ταξί να παραλάβει πακέτο με έξι κιλά ναρκωτικά - Τι αποκάλυψε έρευνα της ΥΚΑΝ [ΕΙΚΟΝΕΣ]

Στη σύλληψη 22χρονου προχώρησαν χθες μέλη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ – Υ.ΚΑ.Ν. – Υ.Π.Ε.Ε.) στο πλαίσιο επιχείρησης για διερεύνηση υπόθεσης παράνομης εισαγωγής και κατοχής ναρκωτικών, κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Αστυνομιας, η διερεύνηση της υπόθεσης άρχισε σε συνεργασία με τις Τελωνειακές Αρχές, μετά την άφιξη στην Κύπρο, στις 26 Οκτωβρίου 2026, πακέτου που περιείχε κάνναβη, συνολικού μεικτού βάρους δύο κιλών και 560 γραμμαρίων, με στοιχεία συγκεκριμένου παραλήπτη.

Στο πλαίσιο των εξετάσεων, χθες το μεσημέρι, 62χρονος οδηγός ταξί παρέλαβε το πακέτο από σημείο στην Έγκωμη και συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα.

Κατά τη σύλληψή του, ανέφερε ότι είχε μεταβεί στο σημείο κατόπιν εντολής πελάτη, για να παραλάβει και να μεταφέρει το πακέτο σε συγκεκριμένη διεύθυνση, χωρίς να γνωρίζει το περιεχόμενό του.

Από τις περαιτέρω εξετάσεις προέκυψε μαρτυρία εναντίον του 22χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε να κινείται με όχημα στην περιοχή. Το όχημά του τέθηκε υπό παρακολούθηση και στη συνέχεια ανακόπηκε για έλεγχο στην Έγκωμη.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο αυτοκίνητό του, εντοπίστηκαν στο χαλάκι της θέσης του συνοδηγού τρεις νάιλον συσκευασίες που περιείχαν κάνναβη, συνολικού μεικτού βάρους περίπου 100 γραμμαρίων, με αποτέλεσμα ο 22χρονος να συλληφθεί για αυτόφωρο αδίκημα.