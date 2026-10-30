Ηλικιωμένος παρέσυρε με το αμάξι δύο ποδηλάτριες στη Πάφο - Στο νοσοκομείο 50χρονη, αναζητείται δεύτερη γυναίκα

Από τη σύγκρουση, το ποδήλατο παρασύρθηκε και χτύπησε δεύτερη ποδηλάτρια, η οποία ποδηλατούσε δίπλα στην πρώτη, με αποτέλεσμα και οι δύο γυναίκες να πέσουν στο οδόστρωμα.

Μετά το τροχαίο, η μία από τις δύο ποδηλάτριες εγκατέλειψε τη σκηνή και αναζητείται από την Αστυνομία, ενώ η δεύτερη μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου για περαιτέρω εξετάσεις και νοσηλεία. Σύμφωνα με τον επί καθήκοντι ιατρό, η 50χρονη έφερε κάταγμα στον οφθαλμικό κόγχο, καθώς και τραύματα στα πόδια, με αποτέλεσμα να κρατηθεί για περαιτέρω νοσηλεία.

Από τις εξετάσεις της Αστυνομίας διαπιστώθηκε ότι η τραυματίας διέμενε παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι αστυνομικές εξετάσεις συνεχίζονται για τον εντοπισμό της δεύτερης ποδηλάτριας, η οποία εγκατέλειψε τη σκηνή του τροχαίου. Ο 80χρονος οδηγός μετέβη στον Αστυνομικό Σταθμό, όπου ανακρίθηκε. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η οδική σύγκρουση διερευνώνται από την Αστυνομία.