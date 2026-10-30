Κάβο Γκρέκο: Παράταση στο «θρίλερ» νομιμοποίησης της μονής – Αναβλήθηκε η σημερινή κρίσιμη συνεδρίαση του Συμβουλίου Παρεκκλήσεων

Στον απόηχο του σάλου που δημιουργήθηκε, μετά την απόφαση (16 Οκτωβρίου) της πλειοψηφίας του Συμβουλίου να ταχθεί (τέσσερα μέλη υπέρ, και ένα κατά, από πλευράς ΕΤΕΚ), πηγή πληροφόρησης από το ΣΥΜΕΠΑ ανέφερε στον «Π» ότι η προγραμματισμένη για σήμερα συνεδρίαση, για την έγκριση πρακτικών και την ολοκλήρωση των διαδικαστικών βημάτων, αναβλήθηκε και αναμένεται να γίνει εντός Νοεμβρίου.

Μέχρι τότε, πρόσθεσε η ίδια πηγή, δεν αποκλείεται, όπως συνέβη και σε άλλες μεγάλες και δύσκολες υποθέσεις στο παρελθόν, να έρθουν ενώπιον του συμβουλίου ορισμένα δεδομένα, τα οποία να οδηγήσουν μέλη του συμβουλίου σε δεύτερες σκέψεις, είτε σχετικά με την αλλαγή κάποιων όρων στην αιτιολογημένη εισήγηση που θα σταλθεί προς το Υπουργικό Συμβούλιο, είτε σχετικά με την αναίρεση της αρχικής απόφασης για θετική ψήφο. Μέχρι να οριστικοποιηθεί μία τελική απόφαση, πρόσθεσε, μπορεί να αλλάξουν και ριζικά οι απόψεις των μελών.

Για την υπόθεση της μονής στο Κάβο Γκρέκο έγινε μέχρι σήμερα μία συνεδρίαση. «Για μεγάλες και δύσκολες αναπτύξεις, όπως αυτές που εξέτασε το συμβούλιο το τελευταίο διάστημα, χρειάστηκαν τρεις και τέσσερις συνεδρίες μέχρι να οριστικοποιθεί η τελική απόφαση, διότι προέκυπταν νέα δεδομένα», συμπλήρωσε.

Η απόφαση των τεσσάρων από τα πέντε μέλη του συμβουλίου να ταχθούν υπέρ της αίτησης για πολεοδομική άδεια κατά παρέκκλιση, έρχεται σε αντίθεση με την επίσημα καταθετειμενη θέση των αρμόδιων κρατικών τμημάτων, δηλαδή του Τμήματος Περιβάλλοντος και του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Από την πλευρά του, το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), παρενέβη μετά τη γνωστοποίηση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας στο ΣΥΜΕΠΑ, ζητώντας διά του προέδρου Κωνσταντίνου Κωνσταντή, την πιστή τήρηση της νομοθεσίας και την κατεδάφιση των παράνομων κατασκευών. Υπογραμμίζοντας ότι η τακτική της εκ των υστέρων νομιμοποίησης υπονομεύει την αξιοπιστία του πολεοδομικού συστήματος, κάλεσε το ΣΥΜΕΠΑ και το Υπουργικό Συμβούλιο να τοποθετηθούν αρνητικά. Στις 16 Οκτωβρίου μόνο ο εκπρόσωπος του ΕΤΕΚ ψήφισε αρνητικά για τη νομιμοποίηση της αυθαιρεσίας, ενώ τα άλλα τέσσερα μέλη (Ένωση Κοινοτήτων, Ένωση Δήμων και δύο άλλα μέλη) ψήφισαν υπέρ.

Την ίδια ώρα υπήρξαν και πολιτικές αντιδράσεις. Το ΑΚΕΛ εξέδωσε ανακοίνωση επικρίνοντας τη θετική εισήγηση, θέτοντας ερωτήματα για το πολεοδομικό μοντέλο της χώρας και την ανάγκη διαφύλαξης της ισονομίας. Το Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών ζήτησε άμεση απόρριψη της παρέκκλισης και εφαρμογή των προηγούμενων αποφάσεων για κατεδάφιση, τονίζοντας ότι η περιοχή προστατεύεται αυστηρά από το δίκτυο Natura 2000.

Μετά από μία γνωμοδότηση του ΣΥΜΕΠΑ, η τελική απόφαση έγκρισης ή απόρριψης ανήκει στο Υπουργικό Συμβούλιο.