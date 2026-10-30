Τον κώδωνα του κινδύνου για την πορεία της γαλλικής οικονομίας έκρουσε την Παρασκευή ο υπουργός Οικονομίας της χώρας, Ρολάν Λεσκίρ, προειδοποιώντας ότι είναι υπαρκτό το ενδεχόμενο να βρεθεί σε αδιέξοδο, καθώς το ΑΕΠ μειώνεται και η χώρα αντιμετωπίζει τον κίνδυνο ακυβερνησίας.
Προειδοποίηση Λεσκίρ για κίνδυνο αδιεξόδου στη γαλλική οικονομία
Ο Γάλλος υπουργός Οικονομίας προειδοποιεί ότι, χωρίς τη δημοσιονομική εξυγίανση που προβλέπει ο προϋπολογισμός, η χώρα μπορεί να βρεθεί σε δύσκολη θέση. Η ανάπτυξη δεν αναμένεται να ξεπεράσει το 0,5% το 2027.
«Αν δεν επιτύχουμε τη δημοσιονομική εξυγίανση που έχουμε συμπεριλάβει στον προϋπολογισμό, θα βρεθούμε σε δύσκολη θέση», δήλωσε ο Λεσκίρ.
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε την Παρασκευή το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής και Οικονομικών Μελετών της Γαλλίας (Insee), η οικονομική ανάπτυξη της χώρας δεν αναμένεται να ξεπεράσει το 0,5% το 2027.
Η υποχώρηση της οικονομικής δραστηριότητας αποδίδεται κυρίως στην απότομη πτώση των εξαγωγών, κατά 1,7%, έπειτα από αύξηση 2,8% το δεύτερο τρίμηνο. Η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 0,4% στη διάρκεια του τριμήνου, έναντι αύξησης 0,2% την άνοιξη. Η άνοδος συνδέεται κυρίως με τις αγορές ηλεκτρικών οχημάτων, την ανάκαμψη των ενεργειακών δαπανών και την αυξημένη κατανάλωση υπηρεσιών, ιδίως διαμονής και εστίασης, καθώς και δραστηριοτήτων αναψυχής.
Οι επενδύσεις συνέχισαν να μειώνονται, κατά 0,6% μετά από πτώση 0,5%. Η μείωση αφορούσε ιδιαίτερα τις επενδύσεις στις κατασκευές, που υποχώρησαν κατά 0,5%, ενώ οι επενδύσεις σε μεταποιημένα προϊόντα μειώθηκαν κατά 1,9%.
Στην πλευρά της προσφοράς, η μεταποιητική παραγωγή συρρικνώθηκε κατά 1,4%, με σημαντικές μειώσεις στον εξοπλισμό μεταφορών, κατά 3,5%, και στην επεξεργασία τροφίμων, κατά 1,5%. Οι κατασκευές υποχώρησαν επίσης κατά 0,4%. Αντίθετα, οι υπηρεσίες συνέχισαν να αυξάνονται, κατά 0,3%, κυρίως χάρη στις υπηρεσίες πληροφόρησης και επικοινωνίας, στις οικιακές υπηρεσίες και στις υπηρεσίες μεταφορών.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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