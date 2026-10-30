Συγκίνηση στην Ισπανία: Οπαδοί της Ράγιο Βαγιεκάνο περπάτησαν 7 χιλιόμετρα για να βοηθήσουν τους τραυματίες της σιδηροδρομικής τραγωδίας

Κατά την επιστροφή τους από την Ουέλβα, το τρένο στο οποίο επέβαιναν ακινητοποιήθηκε εξαιτίας του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ούρδα, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δεκάδες άνθρωποι.

Μόλις πληροφορήθηκαν τι είχε συμβεί, οι οπαδοί δεν έμειναν αμέτοχοι. Αντιθέτως, αποφάσισαν να κινηθούν πεζή προς το σημείο της τραγωδίας, διανύοντας απόσταση περίπου επτά χιλιομέτρων, προκειμένου να προσφέρουν τη βοήθειά τους στους πληγέντες.

Οι «Bukaneros» συνέβαλαν τόσο στη διάσωση τραυματιών όσο και στη μεταφορά ατόμων με ελαφρύτερα τραύματα στο κλειστό γυμναστήριο της Ούρδα, όπου είχε οργανωθεί η υποστήριξή τους.

Η προσφορά τους ολοκληρώθηκε περίπου στις 15:00, όταν οι γιατροί και οι αρμόδιοι της Πολιτικής Προστασίας τοyς ενημέρωσαν πως η περαιτέρω παρουσία τους δεν ήταν πλέον απαραίτητη, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν την επιστροφή τους.

Για τους «Bukaneros», άλλωστε, η αλληλεγγύη δεν είναι κάτι καινούργιο. Ο σύνδεσμος οργανωμένων οπαδών της Ράγιο Βαγιεκάνο, έχει μακρά παράδοση κοινωνικής δράσης, με παρεμβάσεις για την υποστήριξη ανθρώπων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

ΠΗΓΗ: ERTNEWS