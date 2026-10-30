Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας επικύρωσε την αποπομπή 33 αξιωματούχων από τις τάξεις του, ολοκληρώνοντας την τετραήμερη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής στο Πεκίνο. Μεταξύ των στελεχών που απομακρύνθηκαν είναι ο πρώην στρατηγός Ζανγκ Γιούξια, ο πρώην επικεφαλής του κόμματος στη Σιντζιάνγκ Μα Σινγκρούι και ο πρώην διπλωμάτης Λιου Τζιαντσάο.
Κίνα: «Η μεγαλύτερη εκκαθάριση της ιστορίας» – Ο Σι αποπέμπει 33 υψηλόβαθμους αξιωματούχους
Η Κεντρική Επιτροπή επικύρωσε την αποπομπή 33 στελεχών, ανάμεσά τους ο πρώην στρατηγός Ζανγκ Γιούξια και ο πρώην διπλωμάτης Λιου Τζιαντσάο.
Στην απόφαση περιλαμβάνονται ακόμη ο πρώην στρατιωτικός αξιωματούχος Λιου Ζενλί και ο πρώην υπουργός Βιομηχανίας Τζιν Ζουανγκλόνγκ. Η επίσημη ανακοίνωση αναφέρει ότι οι αποπομπές συνδέονται με σοβαρές παραβιάσεις της κομματικής πειθαρχίας και του νόμου. Δεν παραθέτει, ωστόσο, αναλυτικά στοιχεία για τις επιμέρους υποθέσεις.
Η συνεδρίαση ανέδειξε και το μέγεθος των αλλαγών στην Κεντρική Επιτροπή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, έλαβαν μέρος 162 τακτικά μέλη και 117 αναπληρωματικά, συνολικά 279. Το 2022 είχαν εκλεγεί 376 μέλη και αναπληρωματικά μέλη, αριθμός που σημαίνει ότι περίπου το ένα τέταρτο της αρχικής σύνθεσης δεν συμμετείχε στην ολομέλεια. Το Reuters χαρακτήρισε τις 33 αποπομπές αριθμό-ρεκόρ και σημείωσε ότι οι απουσίες ήταν οι περισσότερες στη μεταμαοϊκή περίοδο.
Ερευνητής του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος, ο Γουέν-Χσουάν Τσάι της Academia Sinica στην Ταϊβάν, περιέγραψε την απομάκρυνση σχεδόν 100 στελεχών από την Κεντρική Επιτροπή μέσα σε τέσσερα χρόνια ως «τη μεγαλύτερη εκκαθάριση της ιστορίας», σύμφωνα με τους New York Times. Η εκστρατεία του Σι Τζινπίνγκ κατά της διαφθοράς έχει πλήξει τόσο πολιτικά στελέχη όσο και την ανώτατη στρατιωτική ηγεσία.
Η Κεντρική Επιτροπή όρισε το επόμενο συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος για το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Εκεί ο Σι αναμένεται να διεκδικήσει τέταρτη πενταετή θητεία ως γενικός γραμματέας, ενώ οι εκκαθαρίσεις ενισχύουν τον έλεγχό του στο κόμμα και στον στρατό, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αναλυτών που επικαλούνται τα διεθνή ρεπορτάζ.
Πηγές: Ανακοίνωση της Κεντρικής Επιτροπής, Xinhua · Reuters · The New York Times.
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