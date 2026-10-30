Νεκρός σε πάρκο στο Μονακό εντοπίστηκε την Κυριακή 25 Οκτωβρίου ο 29χρονος Αντουάν ντε Μασί, συγγενής του πρίγκιπα Αλβέρτου Β΄. Ο νεαρός ήταν εγγονός της πριγκίπισσας Αντουανέτ, αδελφής του πρίγκιπα Ρενιέ Γ΄ και θείας του σημερινού μονάρχη.
Σοκ στο Μονακό: Νεκρός ο 29χρονος εξάδελφος του πρίγκιπα Αλβέρτου - Συνελήφθη 42χρονος Ουκρανός
Ο Αντουάν ντε Μασί εντοπίστηκε νεκρός σε πάρκο, κάτω από τη λεωφόρο Λαρβότο. Σε βάρος 42χρονου απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας και παράλειψη παροχής βοήθειας.
Οι αρχές συνέλαβαν έναν 42χρονο Ουκρανό, ο οποίος ζει στο Μονακό εδώ και περίπου 30 χρόνια. Την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας και παράλειψη παροχής βοήθειας σε πρόσωπο που βρίσκεται σε κίνδυνο. Ο ύποπτος αρνήθηκε τις κατηγορίες κατά την ανάκρισή του και τέθηκε υπό κράτηση.
Σύμφωνα με τον γενικό εισαγγελέα του Μονακό, Στεφάν Τιμπό, οι κατηγορίες αφορούν ενέργειες που ενδέχεται να έγιναν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Δεν έχει διευκρινιστεί δημόσια τι ακριβώς φέρεται να συνέβη ούτε ποιος ήταν ο ρόλος του κατηγορουμένου. Η έρευνα ανατέθηκε σε ανακριτή, προκειμένου να αποσαφηνιστεί η αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στον θάνατο του 29χρονου. Οι κατηγορίες δεν αφορούν εκ προθέσεως ανθρωποκτονία και ο κατηγορούμενος τεκμαίρεται αθώος.
Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο ντε Μασί να έπεσε από ύψος περίπου 13 μέτρων, από τη λεωφόρο Λαρβότο προς τον χώρο πρασίνου όπου βρέθηκε. Η ακριβής αιτία και οι συνθήκες του θανάτου παραμένουν υπό διερεύνηση.
Σε ανακοίνωσή του, το Παλάτι του Μονακό ανέφερε ότι ο πρίγκιπας Αλβέρτος Β΄ και η πριγκίπισσα Σαρλίν πληροφορήθηκαν με θλίψη τον θάνατό του και εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια και στους οικείους του.
Πηγές: Monaco Life · News.mc.
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