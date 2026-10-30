Σπάνια πρώτη έκδοση του βιβλίου «Το Λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα» ((The Lion, the Witch and the Wardrobe) πωλήθηκε έναντι 1.000 αγγλικών λιρών, αφού εντοπίστηκε σε βιβλιοπωλείο μη κυβερνητικής οργάνωσης στην Αγγλία.
Ένας «θησαυρός» ανάμεσα σε δωρεές: Βρήκε τυχαία σπάνιο βιβλίο της Νάρνια που πωλήθηκε για 1.000 λίρες
θελόντρια της Oxfam εντόπισε ανάμεσα σε δωρεές μια σπάνια πρώτη έκδοση του 1950 από «Τα Χρονικά της Νάρνια», η οποία πωλήθηκε πολύ γρήγορα μέσω διαδικτύου, σύμφωνα με το BBC
Το αντίτυπο του 1950 --το πρώτο από τη σειρά «Τα Χρονικά της Νάρνια» (The Chronicles of Narnia) του Κ.Σ. Λιούις-- αναγνωρίστηκε από μια παρατηρητική εθελόντρια στο βιβλιοπωλείο της οργάνωσης Oxfam στο Τρούρο της Κορνουάλης, σύμφωνα με το BBC.
Το παιδικό μυθιστόρημα φαντασίας τέθηκε προς πώληση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της οργάνωσης και αγοράστηκε πολύ γρήγορα.
«Τα Χρονικά της Νάρνια» είναι μια σειρά επτά μυθιστορημάτων --με πιο γνωστό το «Το Λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα»-- που εκδόθηκαν μεταξύ 1950 και 1956.
Τα βιβλία έχουν αποτελέσει τη βάση για πολλές διασκευές, τόσο για κινηματογραφικά έργα όσο και για το θέατρο, με πιο πρόσφατη μια παραγωγή του Netflix για «Τα Χρονικά της Νάρνια».
Η εθελόντρια Τζέιν Ρίκαρντ δήλωσε ότι ταξινομούσε βιβλία που είχαν μόλις δωρηθεί, όταν εντόπισε τον σπάνιο τόμο «εντελώς τυχαία».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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