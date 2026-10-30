Συνελήφθη 28χρονος στη Λάρνακα με ευρωπαϊκό ένταλμα - Τον έψαχναν στο Βέλγιο για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι Αρχές του Βελγίου αναζητούν τον 28χρονο σε σχέση με αδικήματα που αφορούν συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, οικονομικά αδικήματα, καθώς και αδικήματα που φέρεται να διαπράχθηκαν με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

Όπως αναφέρεται, τα υπό διερεύνηση αδικήματα φέρονται να διαπράχθηκαν στο Βέλγιο κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 1ης Φεβρουαρίου 2024 και 28ης Οκτωβρίου 2026.

Ο 28χρονος εντοπίστηκε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι στη Λάρνακα από μέλη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) και συγκεκριμένα της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Επιχειρήσεων.

Ακολούθως εξασφαλίστηκε προσωρινό δικαστικό ένταλμα σύλληψης, βάσει του οποίου ο ύποπτος συνελήφθη λίγο πριν τις 3:00 το απόγευμα.

Ο 28χρονος τέθηκε υπό κράτηση, ενώ έχει αρχίσει η δικαστική διαδικασία που αφορά την έκδοσή του στις Αρχές του Βελγίου.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λάρνακας, το οποίο συνεχίζει τις εξετάσεις.