Η Πόλη Χρυσοχούς φορά τα γιορτινά της Χριστουγεννιάτικο Χωριό στην Κεντρική Πλατεία τον Δεκέμβριο του 2026

Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς θα υποδεχθεί το κοινό στην Κεντρική Πλατεία της πόλης, προσφέροντας γιορτινές βόλτες, όμορφες στιγμές με την οικογένεια και την παρέα, μέσα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη φως, χαρά και χριστουγεννιάτικη διάθεση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στις 18, 19 και 20 Δεκεμβρίου, καθώς και από τις 24 έως τις 28 Δεκεμβρίου 2026. Η Κεντρική Πλατεία αναμένεται να μεταμορφωθεί σε ένα γιορτινό σημείο συνάντησης, όπου κάτοικοι και επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το εορταστικό κλίμα και να ζήσουν όμορφες χριστουγεννιάτικες στιγμές.

Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς απευθύνει ανοικτό κάλεσμα σε όλους να επισκεφθούν το Χριστουγεννιάτικο Χωριό και να γίνουν μέρος της γιορτινής εμπειρίας. Φέτος τα Χριστούγεννα, το ραντεβού δίνεται στην Πόλη Χρυσοχούς!