Ισραήλ: Η έρευνα για ξένη χρηματοδότηση δεν αναμένεται να επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα

Ο εκτελών χρέη γενικού διευθυντή της Επιτροπής, Ντιν Λίβνε, ανέφερε ότι η ψηφοφορία διεξήχθη νόμιμα και δεν προκύπτουν συστηματικές παραβιάσεις της εκλογικής διαδικασίας.

Η έρευνα αφορά συγκεκριμένες πληροφορίες για πιθανή ξένη παρέμβαση και δεν αναμένεται να αλλάξει τα αποτελέσματα ή να καθυστερήσει τη διαδικασία σχηματισμού κυβέρνησης.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, η Μοσάντ θα συνδράμει την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας Σιν Μπετ, εξετάζοντας πιθανή εμπλοκή ξένων κυβερνήσεων και διαδρομές χρηματοδότησης. Οι υποψίες αφορούν μεταφορές δεκάδων εκατομμυρίων σέκελ, με πιθανό στόχο να επηρεαστεί η συμμετοχή Αράβων ψηφοφόρων.

Την έρευνα διέταξε ο Πρόεδρος της Εκλογικής Επιτροπής, δικαστής Νόαμ Σόλμπεργκ. Χαρακτήρισε τις πληροφορίες σοβαρές, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν έχουν επαληθευτεί.

Το Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστηρίζει ότι τα αραβικά κόμματα αλλοίωσαν την εκλογική διαδικασία και ζητεί να διερευνηθούν πιθανές παρανομίες. Παράλληλα, απορρίπτει το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης με τη στήριξή τους.

Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης, Γκάντι Άιζενκοτ, ζητεί πλήρη διερεύνηση, προειδοποιώντας κατά της πολιτικής εκμετάλλευσης των καταγγελιών και οποιασδήποτε καθυστέρησης στην ορκωμοσία της νέας Κνέσετ.

Ο επικεφαλής του Ρά'αμ, Μανσούρ Αμπάς, απορρίπτει κάθε εμπλοκή του κόμματός του και δηλώνει έτοιμος να συνεργαστεί με τις αρχές. Κατηγορεί, επίσης, τον Νετανιάχου για υποκίνηση εναντίον των Αράβων πολιτών.

Το Κατάρ και η Τουρκία απορρίπτουν κατηγορηματικά τις καταγγελίες.

Πηγή: ΚΥΠΕ