Η σκωτσέζικη αστυνομία ερευνά μια διαμονή του τότε πρίγκιπα Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ και του αποβιώσαντος Αμερικανού χρηματιστή, καταδικασμένου για εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν στο Κάστρο Μπαλμόραλ στη Σκωτία το 1999, σύμφωνα με πολλά βρετανικά μέσα ενημέρωσης.
Στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας η επίσκεψη Άντριου και Έπσταΐν στο Μπαλμόραλ – Καταγγελίες για διακίνηση γυναικών
Η σκωτσέζικη αστυνομία εξετάζει πληροφορίες για τη διαμονή του πρώην πρίγκιπα Άντριου και του Τζέφρι Έπστιν στο βασιλικό κτήμα το 1999 – Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, παρούσα ήταν και η Γκίλεν Μάξγουελ
«Έχουμε λάβει πληροφορίες και οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά είναι ακόμη σε πολύ προκαταρκτικό στάδιο», ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας, σύμφωνα με το βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων PA και το Sky News.
Αυτά τα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης ότι η Γκίλεν Μάξγουελ, η βασική συνεργός του Έπστιν, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή φυλακισμένη, ήταν επίσης παρούσα. επίκεντρο αυτών των ερευνών είναι οι ανάγκες των θυμάτων. Δεν πρόκειται ποτέ να επιβεβαιώσουμε λεπτομέρειες σχετικά με τις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη και θα ήταν απρεπές να σχολιάσουμε περαιτέρω», συνέχισε ο εκπρόσωπος.
Η Daily Express ανέφερε ότι οι έρευνες αφορούν ισχυρισμούς πως γυναίκες έπεσαν θύματα εμπορίας ανθρώπων και διακινήθηκαν προς το κτήμα στη Σκωτία.
Φωτογραφίες που δόθηκαν παλαιότερα στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ φαίνεται να δείχνουν τον Άντριου και τον 'Επστιν σε μια εξόρμηση για σκοποβολή στο Κάστρο.
Πηγή: ΑΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.