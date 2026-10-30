Στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας η επίσκεψη Άντριου και Έπσταΐν στο Μπαλμόραλ – Καταγγελίες για διακίνηση γυναικών

«Έχουμε λάβει πληροφορίες και οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά είναι ακόμη σε πολύ προκαταρκτικό στάδιο», ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας, σύμφωνα με το βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων PA και το Sky News.

Αυτά τα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης ότι η Γκίλεν Μάξγουελ, η βασική συνεργός του Έπστιν, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή φυλακισμένη, ήταν επίσης παρούσα. επίκεντρο αυτών των ερευνών είναι οι ανάγκες των θυμάτων. Δεν πρόκειται ποτέ να επιβεβαιώσουμε λεπτομέρειες σχετικά με τις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη και θα ήταν απρεπές να σχολιάσουμε περαιτέρω», συνέχισε ο εκπρόσωπος.

Η Daily Express ανέφερε ότι οι έρευνες αφορούν ισχυρισμούς πως γυναίκες έπεσαν θύματα εμπορίας ανθρώπων και διακινήθηκαν προς το κτήμα στη Σκωτία.

Φωτογραφίες που δόθηκαν παλαιότερα στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ φαίνεται να δείχνουν τον Άντριου και τον 'Επστιν σε μια εξόρμηση για σκοποβολή στο Κάστρο.

Πηγή: ΑΠΕ