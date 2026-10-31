Ο Γάλλος βιολονίστας Jean-Samuel Bez παρουσιάζει το ρεσιτάλ με τίτλο «Bach Extended» στο Τεχνόπολις 20 στην Παφο, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026, ώρα 8μμ. Πρόκειται για ένα ρεσιτάλ για σόλο βιολί που εξερευνά τρεις αιώνες μουσικής μέσα από τις εξαιρετικές εκφραστικές δυνατότητες του βιολιού. Στο επίκεντρο του προγράμματος βρίσκεται η Partita Νο. 2 σε ρε ελάσσονα του Johann Sebastian Bach, τα μέρη της οποίας συνδέονται οργανικά με έργα του 20ου και του 21ου αιώνα.
Τεχνόπολις Ρεσιτάλ για Σόλο Βιολί
Ο Μπαχ αποτελεί τον κεντρικό άξονα μιας μουσικής διαδρομής που εκτείνεται από τους λαϊκότροπους μουσικούς κόσμους των Béla Bartók και George Enescu έως την εσωτερικότητα και τη στοχαστική διάθεση της μουσικής του Franz Rechsteiner, την πλούσια πολυφωνία του Eugène Ysaÿe, τη δεξιοτεχνία του Fritz Kreisler και τους ρυθμούς του τάνγκο του Astor Piazzolla.
Από μία και μοναδική μελωδική γραμμή στην ψευδαίσθηση πολλαπλών ταυτόχρονων φωνών, από τη μουσική περισυλλογή στον χορό και τη δεξιοτεχνία, το Bach Extended αναδεικνύει το εντυπωσιακό εύρος των ηχοχρωμάτων και των εκφραστικών δυνατοτήτων που μπορούν να αναδυθούν από μόλις τέσσερις χορδές.
Ο Jean-Samuel Bez πραγματοποιεί περισσότερες από 100 συναυλίες ετησίως, με ιδιαίτερη δραστηριότητα στη μουσική δωματίου, τη σύγχρονη μουσική δημιουργία και την προβολή λιγότερο γνωστών έργων.
Η δισκογραφία του περιλαμβάνει τα άλμπουμ Fantaisies, Étincelles και Secrets, καθώς και αρκετές ηχογραφήσεις με το Trio Spilliaert. Σπούδασε στη Γαλλία, το Βέλγιο και τη Βιέννη, όπου μεταξύ των δασκάλων του συγκαταλέγεται και ο Michael Frischenschlager. Είσοδος: 12 ευρώ Εισιτήρια διαθέσιμα διαδικτυακά: www.technopolis20.com Πληροφορίες: 70002420
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