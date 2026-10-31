Τεχνόπολις Ρεσιτάλ για Σόλο Βιολί

Ο Μπαχ αποτελεί τον κεντρικό άξονα μιας μουσικής διαδρομής που εκτείνεται από τους λαϊκότροπους μουσικούς κόσμους των Béla Bartók και George Enescu έως την εσωτερικότητα και τη στοχαστική διάθεση της μουσικής του Franz Rechsteiner, την πλούσια πολυφωνία του Eugène Ysaÿe, τη δεξιοτεχνία του Fritz Kreisler και τους ρυθμούς του τάνγκο του Astor Piazzolla.

Από μία και μοναδική μελωδική γραμμή στην ψευδαίσθηση πολλαπλών ταυτόχρονων φωνών, από τη μουσική περισυλλογή στον χορό και τη δεξιοτεχνία, το Bach Extended αναδεικνύει το εντυπωσιακό εύρος των ηχοχρωμάτων και των εκφραστικών δυνατοτήτων που μπορούν να αναδυθούν από μόλις τέσσερις χορδές.

Ο Jean-Samuel Bez πραγματοποιεί περισσότερες από 100 συναυλίες ετησίως, με ιδιαίτερη δραστηριότητα στη μουσική δωματίου, τη σύγχρονη μουσική δημιουργία και την προβολή λιγότερο γνωστών έργων.

Η δισκογραφία του περιλαμβάνει τα άλμπουμ Fantaisies, Étincelles και Secrets, καθώς και αρκετές ηχογραφήσεις με το Trio Spilliaert. Σπούδασε στη Γαλλία, το Βέλγιο και τη Βιέννη, όπου μεταξύ των δασκάλων του συγκαταλέγεται και ο Michael Frischenschlager. Είσοδος: 12 ευρώ Εισιτήρια διαθέσιμα διαδικτυακά: www.technopolis20.com Πληροφορίες: 70002420