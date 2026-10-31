Πέτυχε η εκεχειρία της Μελάνια Τραμπ – Μια ολόκληρη πόλη επέστρεψε στην Ουκρανία

Την άφιξή τους μέσω Λευκορωσίας γνωστοποίησε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σε ανάρτησή του ευχαρίστησε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μελάνια Τραμπ, σημειώνοντας ότι η διεθνής προσοχή μπορεί να συμβάλει στη διάσωση ανθρώπων και στην αποκλιμάκωση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι κάτοικοι αναχώρησαν με λεωφορεία από την Ολέσκι προς την Κριμαία και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στη Λευκορωσία, απ’ όπου πέρασαν στην Ουκρανία. Η άφιξή τους έγινε σε τοποθεσία που κρατήθηκε μυστική για λόγους ασφαλείας.

Πηγή: Ναυτεμπορική – ΑΜΠΕ