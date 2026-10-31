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Διεθνή

Πέτυχε η εκεχειρία της Μελάνια Τραμπ – Μια ολόκληρη πόλη επέστρεψε στην Ουκρανία

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Κάτοικοι της πόλης Ολέσκι, στη νότια Ουκρανία, πέρασαν σε ουκρανικό έδαφος μέσω Λευκορωσίας, έπειτα από συμφωνία για προσωρινή κατάπαυση του πυρός.

Κάτοικοι της κατεχόμενης από τη Ρωσία πόλης Ολέσκι έφτασαν σε ελεγχόμενες από την Ουκρανία περιοχές, μετά την επίτευξη εκεχειρίας μεταξύ Κιέβου και Μόσχας. Η συμφωνία ανακοινώθηκε από τη Μελάνια Τραμπ, η οποία μεσολάβησε για την απομάκρυνσή τους.

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Την άφιξή τους μέσω Λευκορωσίας γνωστοποίησε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σε ανάρτησή του ευχαρίστησε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μελάνια Τραμπ, σημειώνοντας ότι η διεθνής προσοχή μπορεί να συμβάλει στη διάσωση ανθρώπων και στην αποκλιμάκωση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι κάτοικοι αναχώρησαν με λεωφορεία από την Ολέσκι προς την Κριμαία και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στη Λευκορωσία, απ’ όπου πέρασαν στην Ουκρανία. Η άφιξή τους έγινε σε τοποθεσία που κρατήθηκε μυστική για λόγους ασφαλείας.

Πηγή: Ναυτεμπορική – ΑΜΠΕ

#ΡΩΣΙΑ #ΟΥΚΡΑΝΙΑ #ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΡΑΜΠ

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