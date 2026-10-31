Παλιό ΓΣΠ: Από ιστορικό στάδιο σε νέο πόλο εστίασης και αναψυχής - Έπεσαν οι υπογραφές ανάμεσα σε Δήμο Λευκωσίας και PHC

Εκ μέρους του Δήμου Λευκωσίας υπέγραψε ο δήμαρχος Χαράλαμπος Προύντζος, ενώ την εταιρεία PHC εκπροσώπησε ο Λύσανδρος Ιωάννου. Στο επίκεντρο της συμφωνίας βρίσκεται η αξιοποίηση των εμπορικών υποστατικών της πλατείας, με τους σχεδιασμούς να περιλαμβάνουν γνωστά ονόματα της αγοράς, αλλά και νέες επιχειρηματικές προτάσεις που φιλοδοξούν να διευρύνουν τις επιλογές για όσους επισκέπτονται το κέντρο της πρωτεύουσας. Ξεχωριστή θέση στο εγχείρημα κατέχει η δημιουργία του μεγαλύτερου Caffè Nero στην Κύπρο. Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς, δεν θα πρόκειται απλώς για έναν ακόμη χώρο καφεστίασης, αλλά για μια μεγαλύτερη εγκατάσταση με άνετους εσωτερικούς χώρους, καθιστικά, διαμορφωμένες γωνιές για επαγγελματικές συναντήσεις, καθώς και δυνατότητα φιλοξενίας μικρών εκδηλώσεων και σεμιναρίων. Σημαντικό μέρος της ανάπτυξης θα αποτελεί και ο εξωτερικός χώρος, όπου προβλέπεται η δημιουργία μεγάλου κήπου, με στόχο το κατάστημα να λειτουργεί ως σημείο συνάντησης τόσο τις πρωινές όσο και τις απογευματινές και βραδινές ώρες, προσελκύοντας και οικογένειες. Στους σχεδιασμούς περιλαμβάνεται επίσης η λειτουργία wine bar σε υπερυψωμένο σημείο της πλατείας, με θέα προς τον ανανεωμένο δημόσιο χώρο. Για τη συγκεκριμένη επιχείρηση εξετάζεται συνεργασία με επαγγελματία του κλάδου, ώστε να διαμορφωθεί μια ξεχωριστή ταυτότητα και να προστεθεί μια διαφορετική επιλογή στη νυχτερινή έξοδο της Λευκωσίας.

Ένα από τα μικρότερα καταστήματα του ισογείου προορίζεται για αρωματοπωλείο, σε συνεργασία με εταιρεία που δραστηριοποιείται στον συγκεκριμένο τομέα. Η πρόταση περιλαμβάνει έναν σύγχρονο χώρο παρουσίασης και δοκιμής αρωμάτων, με πιθανή αξιοποίηση ψηφιακών εφαρμογών και αυτοματοποιημένων υπηρεσιών. Εκκρεμεί, ωστόσο, η οριστική επιλογή για το τέταρτο εμπορικό υποστατικό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν δημοσιευθεί, στο τραπέζι βρίσκονται τρεις επιλογές, οι PAUL Bakery, Patisserie, Cafe & Restaurant, Wagamama και Verde Caferesto. Η τελική απόφαση αναμένεται να εξαρτηθεί από τις δυνατότητες του κτιρίου και τις απαιτήσεις που προκύπτουν σε σχέση με τις αδειοδοτήσεις.



ΚΕΠ το 2027 και αίτημα για φαρμακείο



Πέρα από την εμπορική ανάπτυξη, στο ευρύτερο σχέδιο για την αναζωογόνηση του κέντρου περιλαμβάνεται και η επαναλειτουργία Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη εντός του 2027. Πρόκειται για μια εξέλιξη που αναμένεται να εξυπηρετήσει κατοίκους και εργαζομένους της περιοχής, ιδιαίτερα μετά το κλείσιμο του ΚΕΠ που λειτουργούσε στη λεωφόρο Μακαρίου. Η παρουσία μιας τέτοιας υπηρεσίας στο κέντρο αποτελεί πάγιο αίτημα όσων διαμένουν ή εργάζονται στην περιοχή. Την ίδια ώρα, κάτοικοι της εντός των τειχών πόλης θέτουν και το ζήτημα της απουσίας φαρμακείου, επισημαίνοντας ότι η λειτουργία ενός τέτοιου υποστατικού θα κάλυπτε μια ουσιαστική ανάγκη για τους μόνιμους κατοίκους, τους εργαζομένους αλλά και τους επισκέπτες της πρωτεύουσας. Η πλατεία του Παλιού ΓΣΠ, που δημιουργήθηκε στον χώρο όπου βρισκόταν το ιστορικό στάδιο της Λευκωσίας, έχει ήδη αρχίσει να αποκτά διαφορετικό ρόλο στην καθημερινότητα της πόλης, φιλοξενώντας εκδηλώσεις και δραστηριότητες που προσελκύουν ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών. Η υπογραφή της συμφωνίας με την PHC αποτελεί πλέον ένα σημαντικό βήμα για την επόμενη φάση αξιοποίησής της, με το ζητούμενο να είναι η δημιουργία ενός ζωντανού σημείου συνάντησης που θα ενισχύσει την εμπορική κίνηση και θα συμβάλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου.