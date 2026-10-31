Ελλάδα: ΜΚΟ υπεξαιρούσε εκατομμύρια από δωρεές για παιδιά με σοβαρές ασθένειες - Σύνδεση με ποδοσφαιρικά στοιχήματα (βίντεο)

Σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας συνελήφθησαν έξι άτομα, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, κακουργηματική απάτη, κακουργηματική υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και αδικήματα που συνδέονται με τη χειραγώγηση αθλητικών αγώνων.

Πώς δρούσε η ΜΚΟ

Σύμφωνα με την έρευνα, η οργάνωση δρούσε μέσω σωματείου - ΜΚΟ από το 2018, συγκεντρώνοντας χρήματα για παιδιά που έπασχαν κυρίως από σοβαρές μορφές καρκίνου και άλλες βαριές ασθένειες. Οι δράστες φέρονται να χρησιμοποιούσαν τη συγκινησιακή φόρτιση των περιπτώσεων αυτών για να προσελκύουν δωρεές από πολίτες, ενώ μεταξύ των δωρητών περιλαμβάνονταν και γνωστοί καλλιτέχνες, αθλητές και επιχειρηματίες.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική και οικονομική έρευνα, μόνο μικρό μέρος των χρημάτων κατέληγε στις οικογένειες των παιδιών, ενώ το μεγαλύτερο ποσό φέρεται να ιδιοποιούνταν τα μέλη της οργάνωσης. Οι Αρχές εντόπισαν συνολικά 92 ερανικές δράσεις για 74 ωφελούμενα πρόσωπα.

Οι μέθοδοι εξαπάτησης των δωρητών

Η δικογραφία αναφέρει ότι τα μέλη του κυκλώματος παραπλανούσαν συστηματικά τους δωρητές, παρουσιάζοντας διογκωμένα ιατρικά έξοδα, επαναλαμβάνοντας εράνους για τα ίδια παιδιά με διαφορετικά στοιχεία και φωτογραφίες ή αναφέροντας ότι μέρος των χρημάτων θα διατεθεί σε νοσηλευτικά ιδρύματα χωρίς αυτό να συμβαίνει στην πράξη.

Ιδιαίτερα σοβαρή θεωρείται περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με τις Αρχές, τα μέλη της οργάνωσης προκάλεσαν την απενεργοποίηση τραπεζικού λογαριασμού μητέρας παιδιού με καρκίνο που προσπαθούσε να συγκεντρώσει δωρεές ανεξάρτητα από τη ΜΚΟ, ώστε να την εξαναγκάσουν να επιστρέψει στη δική τους πλατφόρμα συγκέντρωσης χρημάτων.

Πάνω από 5,8 εκατ. ευρώ στους λογαριασμούς

Η οικονομική έρευνα αποκάλυψε ότι από το 2018 έως το 2026 σε λογαριασμούς της ΜΚΟ και προσωπικούς λογαριασμούς βασικού μέλους της οργάνωσης κατατέθηκαν περισσότερα από 5,8 εκατ. ευρώ.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι μεγάλο μέρος των χρημάτων χρησιμοποιήθηκε για προσωπική πολυτελή διαβίωση, αγορές επώνυμων ειδών, διαμονές σε ακριβά ξενοδοχεία, γεύματα σε εστιατόρια και άλλες προσωπικές δαπάνες.

Παράλληλα, φέρεται να είχε στηθεί μηχανισμός «ξεπλύματος» χρημάτων μέσω αναλήψεων και επανακαταθέσεων μετρητών, μεταφορών ποσών μεταξύ λογαριασμών, χρήσης στοιχηματικών πλατφορμών και εικονικών εταιρειών.

Η σύνδεση με το ποδόσφαιρο και το στοίχημα

Οι Αρχές διαπίστωσαν την ύπαρξη δεύτερης υποομάδας που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, χρήματα από τις δωρεές διοχετεύονταν στη χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών σωματείων και σε στοιχηματικές δραστηριότητες. Ένας από τους βασικούς κατηγορούμενους εμφανίζεται να λειτουργούσε ως αφανής διοικητικός παράγοντας και χρηματοδότης ομάδων, ενώ φέρεται να είχε τοποθετήσει δεκάδες στοιχήματα σε αγώνες ομάδας που ο ίδιος χρηματοδοτούσε.

Η έρευνα εξετάζει επίσης καταγγελίες για χρηματισμό προσώπων που κατείχαν καίριες θέσεις σε ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις, με στόχο την ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένης ομάδας στην προσπάθειά της να εξασφαλίσει άνοδο στη Γ' Εθνική.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Κατά τις έρευνες σε σπίτια και οχήματα κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

8 κινητά τηλέφωνα

2 φορητοί υπολογιστές και μία κεντρική μονάδα Η/Υ

ψηφιακά μέσα αποθήκευσης

δύο αυτοκίνητα

πολυτελείς τσάντες και πορτοφόλια επώνυμων οίκων

τρία επώνυμα ρολόγια

επιταγή ύψους 48.150 ευρώ

συναλλαγματικές συνολικής αξίας 169.395 ευρώ

μετρητά ύψους 18.330 ευρώ

Πάνω από 2,8 εκατ. ευρώ η ζημιά

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάστηκαν οι περιπτώσεις 34 παιδιών για τα οποία είχαν συγκεντρωθεί δωρεές συνολικού ύψους 3.940.692 ευρώ.

Από αυτά, σύμφωνα με τα στοιχεία των Αρχών, στις οικογένειες αποδόθηκαν περίπου 1.111.176 ευρώ, ενώ το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης υπολογίζεται σε περίπου 2.829.516 ευρώ.

Παράλληλα, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε στη δέσμευση τραπεζικών και στοιχηματικών λογαριασμών των βασικών εμπλεκομένων και της ΜΚΟ, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον προσδιορισμό του πλήρους εύρους της δραστηριότητας του κυκλώματος.