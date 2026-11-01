Κάποτε, ένα βράδυ στη Λευκωσία, άρχιζε με ένα ποτό στο κέντρο και κατέληγε μπροστά από μια κινηματογραφική μαρκίζα. Στο Μαγικό Παλάτι της Ευαγόρου, στο Αθήναιον στο παλιό ΓΣΠ, στο Παλλάς της Πύλης Πάφου, στο Ρόγιαλ της παλιάς πόλης και, αρκετά χρόνια αργότερα, στο Ζήνα Πάλας, στο Όπερα, στο Ντιάνα, στο Οθέλλος και στο Πάνθεον, οι Λευκωσιάτες έκλειναν τα ραντεβού τους, περίμεναν στην ουρά για ένα εισιτήριο και συζητούσαν για τις καινούργιες ταινίες που έφταναν από το Χόλιγουντ. Για τους νεότερους ήταν η πρώτη έξοδος, για τα ζευγάρια μια συνηθισμένη επιλογή διασκέδασης για να ξεφύγουν από τη ρουτίνα και για τις οικογένειες μια ευκαιρία να περάσουν μαζί το απόγευμα Κυριακής. Σήμερα, πολλά από εκείνα τα σινεμά υπάρχουν μόνο στις αναμνήσεις των Λευκωσιατών, ενώ οι περισσότερες εμπορικές π...
Από το Μαγικό Παλάτι, στο Ντιάνα και το Αθήναιον: Όταν η Λευκωσία έδινε ραντεβού στο σινεμά - Από τις γεμάτες αίθουσες του χθες στην ακριβή έξοδο του σήμερα
Από το Μαγικό Παλάτι, το Αθήναιον και τον Οθέλλο μέχρι τους σύγχρονους κινηματογράφους, πολλά έχουν αλλάξει στον τρόπο με τον οποίο οι Λευκωσιάτες απολαμβάνουν τη μεγάλη οθόνη. Αίθουσες που άλλοτε συγκέντρωναν εκατοντάδες θεατές έχουν κλείσει, ενώ σήμερα μια οικογενειακή έξοδος μπορεί να ξεπεράσει τα €50.
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