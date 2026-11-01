Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος: Δέκα ημέρες περιθώριο στον Τυχικό για συνάντηση - «Η Εκκλησία δεν μπορεί να ζει σε αυτή την εκκρεμότητα»

Μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά το πέρας του μνημοσύνου του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου Β΄ και ερωτηθείς για τη συνάντηση που αναμένεται να έχει με τον Τυχικό, ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος αποκάλυψε ότι το αίτημα για συνάντηση προήλθε αρχικά από την πλευρά του τελευταίου, λίγο πριν από τη σύγκληση της Ιεράς Συνόδου. «Ο ίδιος ζήτησε παραμονές της σύγκλησης της Ιεράς Συνόδου, μέσω δικών του ανθρώπων, ότι θέλει να με δει και είπα ευχαρίστως να τον δω, να τελειώνει αυτό το θέμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, όπως εξήγησε, όταν ο Τυχικός βρέθηκε στην Κύπρο, δεν επέδειξε την ίδια προθυμία να πραγματοποιηθεί η συνάντηση. Σύμφωνα με τον Αρχιεπίσκοπο, παρότι το γραφείο του τον ενημέρωσε σχετικά, δεν υπήρξε απάντηση. «Όταν ήρθε, δεν φάνηκε πρόθυμος αμέσως να με δει, αν και είπε το γραφείο μου ότι τον ειδοποίησε, δεν απάντησε καθόλου. Γι' αυτό και περιμένουμε να εκδηλώσει αυτή την επιθυμία του και στην πράξη», σημείωσε.

Ο Αρχιεπίσκοπος κατέστησε σαφές ότι δεν προτίθεται να αφήσει το ζήτημα να παραμένει ανοικτό επ' αόριστον, υπογραμμίζοντας ότι θα δοθεί ένα εύλογο χρονικό περιθώριο, περίπου δέκα ημερών, ώστε να πραγματοποιηθεί η συνάντηση. Στη συνέχεια, εάν δεν υπάρξει εξέλιξη, η Ιερά Σύνοδος θα συνέλθει για να συζητήσει το θέμα. «Η Εκκλησία δεν μπορεί να ζει σε αυτή την εκκρεμότητα», τόνισε, επισημαίνοντας ότι ένας Επίσκοπος, ακόμη και όταν βρίσκεται σε αργία, έχει θεσμική αναφορά και αυτή είναι η Ιερά Σύνοδος. Μάλιστα, χρησιμοποιώντας χαρακτηριστική έκφραση, ανέφερε ότι δεν μπορεί κάποιος να περιέρχεται «τας οδούς και τας ρήμας στην Ελλάδα, στην Κύπρο, παντού, χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανέναν».

Ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος επανέλαβε ότι το θέμα δεν αφορά προσωπική αντιπαράθεση, αλλά ζήτημα που άπτεται της λειτουργίας και της διοίκησης της Εκκλησίας, με την τελική ευθύνη να ανήκει στη συλλογική εκκλησιαστική αρχή. Ερωτηθείς κατά πόσον υπάρχει ενδεχόμενο να καθυστερήσουν οι εξελίξεις από την πλευρά του Τυχικού, απάντησε ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα συγκληθεί η Ιερά Σύνοδος. «Θα συνέλθει η Ιερά Σύνοδος», ανέφερε, προσθέτοντας με έμφαση ότι «δεν είναι ένας που κυβερνά την Εκκλησία, αλλά η Σύνοδος». Ο Μακαριώτατος εξήγησε ότι η Ιερά Σύνοδος δεν προχώρησε σε συζήτηση του θέματος κατά την πρόσφατη συνεδρίασή της, καθώς είχε προηγηθεί το αίτημα του Τυχικού για συνάντηση. Ως εκ τούτου, αναμένεται πλέον να διαφανεί κατά πόσον η επιθυμία αυτή θα υλοποιηθεί, προκειμένου να καθοριστούν τα επόμενα βήματα. Ο Αρχιεπίσκοπος ακολούθως αναφέρθηκε στις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούσε να υπάρξει κάποια διευθέτηση και να παραχωρηθεί στον Τυχικό θέση στην Ιερά Αρχιεπισκοπή. Ερωτηθείς εάν, σε περίπτωση που υπάρξει συνεννόηση μεταξύ των δύο πλευρών, θα του δοθεί χώρος για να ασκεί τα καθήκοντά του, ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος παρέπεμψε σε συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες, όπως είπε, έχουν ήδη τεθεί από την πλευρά της Εκκλησίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, βασικό ζητούμενο είναι να αποκηρύξει ο Τυχικός τις δοξασίες και τις θέσεις που, όπως ανέφερε, φαίνεται να ασπάζεται και οι οποίες αφορούν τόσο το Οικουμενικό Πατριαρχείο όσο και την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Κρήτης. Ειδικότερα, ο Αρχιεπίσκοπος αναφέρθηκε στις κατηγορίες περί αιρετικότητας του Πατριάρχη, καθώς και στη μη αποδοχή της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Κρήτης, τονίζοντας ότι θα πρέπει να υπάρξει σαφής αποκήρυξη αυτών των θέσεων. Όπως εξήγησε, αυτό θα πρέπει να γίνει με επίσημη διακήρυξη, την οποία χαρακτήρισε «λίβελο», με την εκκλησιαστική έννοια του όρου. Παράλληλα, έθεσε ως προϋπόθεση να αποκατασταθεί η αλήθεια αναφορικά με τις καταγγελίες που είχαν διατυπωθεί για οικονομικές ατασθαλίες στη Μητρόπολη. «Είπαμε ότι, εάν αποκηρύξει εκείνα τα οποία φαίνεται να ασπάζεται, εάν αποκηρύξει εκείνες τις δοξασίες ότι κατηγορούν τον Πατριάρχη ότι είναι αιρετικός, ότι δεν δέχονται τη Μεγάλη και την Αγία Σύνοδο της Κρήτης, εάν αυτά τα δεχτεί με μια διακήρυξη, ένα λίβελο όπως λέγεται, εάν πει ότι αυτά τα οποία μας κατηγορούσαν ότι είχαμε μεγάλες οικονομικές ατασθαλίες στη Μητρόπολη, εάν πει ότι τα διαψεύδει, εάν αποκαταστήσει όλη την αλήθεια, ισχύουν όλα εκείνα τα οποία η Σύνοδος είπε γι' αυτόν ότι έχει κάποια θέση στην Ιερά Αρχιεπισκοπή», ανέφερε.

Με τη συγκεκριμένη τοποθέτηση, ο Αρχιεπίσκοπος περιέγραψε το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπορούσε να υπάρξει επόμενη ημέρα για τον Τυχικό, συνδέοντας οποιαδήποτε διευθέτηση με την επίσημη αποσαφήνιση των θέσεών του και την αποκατάσταση όσων, σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν δημιουργήσει την υφιστάμενη αντιπαράθεση. Ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος αναφέρθηκε επίσης στις πληροφορίες που είχαν προηγηθεί σχετικά με την κατάσταση του Τυχικού και την αδυναμία του να ταξιδέψει στην Κύπρο. Ερωτηθείς για το γεγονός ότι ο Τυχικός επέστρεψε τελικά στην Κύπρο, αλλά απέφυγε να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφου σχετικά με το κατά πόσον θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο, ο Μακαριώτατος αποκάλυψε ότι είχε προηγηθεί σχετική ενημέρωση μέσω φαξ.

Όπως ανέφερε, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της Ιεράς Συνόδου την Τρίτη, περίπου στις 15:00, παραλήφθηκε φαξ στο οποίο αναφερόταν ότι ο Τυχικός δεν μπορούσε να μεταβεί στην Κύπρο, καθώς ήταν ασθενής και του είχαν συστήσει να μην επισκέπτεται χώρους όπου ενδεχομένως θα υφίστατο ψυχική οδύνη. «Μόλις τελειώσαμε τη Σύνοδο την Τρίτη κατά τις 15:00, πήραμε ένα φαξ που έλεγε ότι δεν μπορεί να έρθει στην Κύπρο γιατί δεν μπορεί να ταξιδέψει, είναι άρρωστος και ότι του είπαν να μην έρχεται σε χώρους όπου θα υποστεί ψυχική οδύνη», ανέφερε. Στη συνέχεια, διερωτήθηκε πώς κατέστη τελικά δυνατό να ταξιδέψει, εφόσον είχε προηγηθεί αυτή η ενημέρωση. Ο Αρχιεπίσκοπος επανέλαβε ότι το αίτημα για συνάντηση είχε υποβληθεί από την πλευρά του Τυχικού και ότι η Εκκλησία αναμένει πλέον να υπάρξει αντίστοιχη έμπρακτη ανταπόκριση. Στο μεταξύ, ο Αρχιεπίσκοπος κλήθηκε να σχολιάσει και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέας εκκλησιαστικής δομής στην Κύπρο, με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από τον Τυχικό και τις αναφορές σε σχισματικές κινήσεις. Ο Μακαριώτατος εμφανίστηκε καθησυχαστικός, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία μιας άλλης Εκκλησίας στην Κύπρο. «Δεν νομίζω να έχει δυνατότητες να δημιουργηθεί μια Εκκλησία εδώ», ανέφερε, εξηγώντας ότι τέτοιου είδους προσπάθειες ενδέχεται να βρίσκουν ευκολότερα πρόσφορο έδαφος σε περιοχές της Αφρικής. Όπως περιέγραψε, σε ορισμένες περιπτώσεις δημιουργούνται μικροί χώροι λατρείας, οι οποίοι μετατρέπονται σε εκκλησίες, ενώ μπορεί να παρατηρούνται μετακινήσεις κληρικών από την κανονική Εκκλησία προς σχισματικές ομάδες, ακόμη και με την παροχή οικονομικών ανταλλαγμάτων. Αντίθετα, σύμφωνα με τον Αρχιεπίσκοπο, η κατάσταση στην Κύπρο είναι διαφορετική, καθώς οι ναοί αποτελούν περιουσία του κυπριακού λαού και οι κληρικοί έχουν επίγνωση της ευθύνης τους. «Στην Κύπρο δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Οι εκκλησίες είναι κτήμα του λαού μας, οι ιερείς μας έχουν και αίσθηση της σοβαρότητας της κατάστασης και την ευθύνη την οποία έχουν τη συναισθάνονται», σημείωσε. Καταλήγοντας, υποστήριξε ότι δεν αναμένεται να προκύψει τέτοια εξέλιξη στην Κύπρο, προτρέποντας να μην αποδίδεται υπέρμετρη σημασία σε ένα ενδεχόμενο που, κατά την εκτίμησή του, δεν υφίσταται στην πράξη. Εκτενείς ήταν οι αναφορές του Αρχιεπισκόπου και στο ζήτημα των θρησκευτικών τελετών που φέρεται να πραγματοποιούνται σε ιδιωτικές κατοικίες στην Πάφο από πρόσωπα που σχετίζονται με την υπόθεση. Ερωτηθείς πώς χαρακτηρίζει την τέλεση Θείας Λειτουργίας σε ιδιωτικές κατοικίες, ο Αρχιεπίσκοπος αμφισβήτησε ευθέως ότι πρόκειται για πραγματικές εκκλησιαστικές λειτουργίες.

«Πρώτα πρώτα δεν τελούνται λειτουργίες, αλλά όπως ένα μωρό μπορεί να παίζει στην αυλή του και να λέει τα λόγια που λέει ένας ιερέας, έτσι κάνουν και αυτοί», ανέφερε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, επικαλέστηκε την εκκλησιαστική κατάσταση του προσώπου που φέρεται να τελεί τις συγκεκριμένες ακολουθίες, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για καθαιρεμένο κληρικό, ο οποίος, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν έχει πλέον τη χάρη της ιεροσύνης. Ο Αρχιεπίσκοπος απηύθυνε έκκληση προς όσους ακολουθούν αυτές τις ομάδες να αντιληφθούν, όπως είπε, ότι δεν συμμετέχουν σε κανονικά μυστήρια της Εκκλησίας.

«Όταν είναι στερημένος της χάριτος του Θεού, είναι καθαιρεμένος, μπορεί να κάνει κάτι;» διερωτήθηκε, προσθέτοντας ότι όσοι συμμετέχουν σε τέτοιες τελετές δεν λαμβάνουν τη χάρη των μυστηρίων, αλλά, κατά την εκτίμησή του, επιβαρύνουν περισσότερο την ψυχή τους. Ερωτηθείς κατά πόσον γνωρίζει την ταυτότητα του κληρικού που φέρεται να τελεί τις συγκεκριμένες τελετές σε ιδιωτικές κατοικίες στην Πάφο, ο Αρχιεπίσκοπος ανέφερε ότι έχει χαρακτηριστεί ως Ρουμάνος και ότι προηγουμένως ανήκε στην Αντιοχειανή Εκκλησία στη Μεγάλη Βρετανία. Όπως υποστήριξε, ο συγκεκριμένος κληρικός έχει καθαιρεθεί και από την Εκκλησία στην οποία ανήκε προηγουμένως.

Επανέλαβε, μάλιστα, τη θέση του ότι οι συγκεκριμένες τελετές δεν έχουν εκκλησιαστική υπόσταση, παρομοιάζοντάς τες με την περίπτωση κάποιου που επαναλαμβάνει τα λόγια μιας λειτουργίας χωρίς να έχει την ιδιότητα και την εξουσιοδότηση να τελεί τα μυστήρια. Σε ερώτηση εάν στις ιδιωτικές κατοικίες τελείται και Θεία Κοινωνία, ο Αρχιεπίσκοπος επέμεινε ότι όλα όσα πραγματοποιούνται στο πλαίσιο αυτό είναι ανυπόστατα. Ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος ξεκαθάρισε τέλος ότι η υπόθεση δεν μπορεί να παραμένει χωρίς κατάληξη, υπογραμμίζοντας ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν από το αρμόδιο συλλογικό όργανο της Εκκλησίας, την Ιερά Σύνοδο.