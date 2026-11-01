Το νέο Ενωσιακό Τέλος Διεκπεραίωσης (Union Handling Fee – UHF) εφαρμόζεται από σήμερα στα αγαθά που αγοράζονται μέσω εξ αποστάσεως πωλήσεων από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ποσό ορίζεται στα €2 ανά είδος και αποσκοπεί στην κάλυψη του κόστους των τελωνειακών ελέγχων και της διαχείρισης των εισαγόμενων δεμάτων.
Από σήμερα τέλος €2 για ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός ΕΕ – Πώς θα υπολογίζεται στην Κύπρο
Από σήμερα, 1η Νοεμβρίου, επιβάλλεται σε όλη την ΕΕ το Ενωσιακό Τέλος Διεκπεραίωσης €2 ανά διαφορετική κατηγορία προϊόντος σε αγορές από χώρες εκτός Ένωσης. Σε δέματα αξίας έως €150 προστίθεται στον δασμό των €3 που ισχύει από τον Ιούλιο.
Η χρέωση υπολογίζεται ανά διαφορετικό τύπο ή κατηγορία προϊόντος μέσα στο δέμα και όχι ανά τεμάχιο. Έτσι, δύο πανομοιότυπα μπλουζάκια λογίζονται ως ένα είδος, ενώ ένα μπλουζάκι και ένα ζευγάρι σκουλαρίκια ως δύο. Η τελωνειακή ταξινόμηση λαμβάνει υπόψη τον κωδικό και την περιγραφή των προϊόντων.
Για αγορές αξίας έως €150, το νέο τέλος προστίθεται στον προσωρινό δασμό των €3 ανά είδος, ο οποίος εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου. Συνεπώς, δύο πανομοιότυπα προϊόντα επιβαρύνονται συνολικά με €5 σε δασμό και τέλος διεκπεραίωσης, ενώ ένα δέμα με δύο διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων με €10. Στα ποσά αυτά μπορεί να προστεθεί ΦΠΑ, αν δεν έχει ήδη καταβληθεί κατά την αγορά. Για δέματα άνω των €150, το τέλος των €2 εξακολουθεί να ισχύει, ενώ οι δασμοί υπολογίζονται με βάση τους συνήθεις συντελεστές για τα προϊόντα.
Ο καταναλωτής μπορεί να πληρώσει τις σχετικές επιβαρύνσεις κατά την ολοκλήρωση της αγοράς, εφόσον η πλατφόρμα τις εισπράττει, ή πριν από την παράδοση μέσω του ταχυδρομείου ή του μεταφορέα. Το ποιος θα αναλάβει αρχικά την πληρωμή εξαρτάται από το ποιος υποβάλλει την τελωνειακή δήλωση· η πλατφόρμα, ο πωλητής ή ο μεταφορέας μπορεί να μετακυλίσει το κόστος στον αγοραστή.
Στην περίπτωση αποστολής μέσω των Κυπριακών Ταχυδρομείων, υπάρχει και ξεχωριστό τέλος προσκόμισης στο τελωνείο, ύψους €3,50 ανά ταχυδρομικό αντικείμενο, όταν αυτό υπόκειται σε φόρους ή εισαγωγικούς δασμούς. Τα Ταχυδρομεία διευκρινίζουν ότι η χρέωση αυτή προστίθεται στις φορολογικές και τελωνειακές επιβαρύνσεις ανεξάρτητα από το αν αυτές πληρώθηκαν εκ των προτέρων. Επομένως, για ένα είδος σε δέμα έως €150, οι επιβαρύνσεις δασμού, ενωσιακού τέλους και προσκόμισης στο τελωνείο φτάνουν τα €8,50, χωρίς να υπολογίζεται τυχόν ΦΠΑ. Πρόκειται για χρέωση των Κυπριακών Ταχυδρομείων, ξεχωριστή από το νέο ενωσιακό τέλος.
Πηγές: Συμβούλιο της ΕΕ, Τμήμα Τελωνείων Κύπρου και Κυπριακά Ταχυδρομεία
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