Μεθυσμένοι οδηγοί προκάλεσαν τροχαία σε Λευκωσία και Λεμεσό - Θετικός σε νάρκοτεστ 17χρονος χωρίς συνοδό

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η πρώτη περίπτωση καταγράφηκε λίγο μετά τις 7:00 το βράδυ του Σαββάτου, όταν 48χρονος οδηγός, ενώ κινείτο στη λεωφόρο Λευκωσίας, στη βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου, συγκρούστηκε με προπορευόμενο όχημα που βρισκόταν σταματημένο σε κόκκινο σηματοδότη. Από τη σύγκρουση, το δεύτερο όχημα προσέκρουσε σε τρίτο προπορευόμενο αυτοκίνητο.

Μέλη της Αστυνομίας που μετέβησαν στη σκηνή υπέβαλαν τον 48χρονο σε έλεγχο αλκοόλης, με την τελική ένδειξη να ανέρχεται στα 78μg, αντί 22μg που είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο από τον νόμο όριο. Ο οδηγός συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα.

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, δεύτερη τροχαία σύγκρουση σημειώθηκε στη Λεμεσό, παρά τον κυκλικό κόμβο Μέσα Γειτονιάς. Σύμφωνα με την Αστυνομία, 35χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε μεταλλικό πάσσαλο φωτισμού, ο οποίος κατέπεσε στο οδόστρωμα.

Ο 35χρονος υποβλήθηκε σε προκαταρκτικό έλεγχο αλκοόλης, με θετική ένδειξη 92μg αντί 22μg. Ακολούθως μεταφέρθηκε στα γραφεία της Τροχαίας Λεμεσού για τελικό έλεγχο, ωστόσο δεν έδωσε ικανοποιητικό δείγμα, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για αυτόφωρο αδίκημα.

Η τρίτη περίπτωση καταγράφηκε 30 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής, στη λεωφόρο Γρίβα Διγενή, στην Έγκωμη. Όπως αναφέρει η Αστυνομία, 18χρονος οδηγός συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο, ο οδηγός του οποίου εγκατέλειψε τη σκηνή.

Λίγο αργότερα, μέλη της Τροχαίας Λευκωσίας εντόπισαν το εμπλεκόμενο όχημα και διαπίστωσαν ότι οδηγείτο από 45χρονο. Ο οδηγός υποβλήθηκε σε τελικό έλεγχο αλκοόλης, με την ένδειξη να ανέρχεται στα 80μg αντί 22μg, και συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα.

Θετικός σε νάρκοτεστ 17χρονος

Εξάλλου, γύρω στις 8:40 το βράδυ του Σαββάτου, μέλη της Τροχαίας Πάφου ανέκοψαν για έλεγχο όχημα στο κέντρο της πόλης, το οποίο προηγουμένως είχε παραβιάσει σήμα τροχαίας.

Από τους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι οδηγός ήταν 17χρονος, κάτοχος μαθητικής άδειας οδήγησης, ο οποίος οδηγούσε χωρίς να συνοδεύεται από αδειούχο πρόσωπο. Σύμφωνα με την Αστυνομία, διαπιστώθηκε επίσης ότι το όχημα δεν καλυπτόταν από ασφαλιστήριο έγγραφο σε ισχύ, ενώ δεν διέθετε ανανεωμένη άδεια κυκλοφορίας και πιστοποιητικό καταλληλότητας. Καταγράφηκαν, παράλληλα, και άλλες τροχαίες παραβάσεις.

Ο 17χρονος υποβλήθηκε σε προκαταρκτικό έλεγχο ναρκωτικών ουσιών, με θετική ένδειξη, με αποτέλεσμα να κατασχεθεί η άδεια οδηγού του.

Η Αστυνομία επισημαίνει ότι η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης ή ναρκωτικών ουσιών εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρή απειλή για την οδική ασφάλεια. Όπως αναφέρει, κατά την περίοδο 2021 έως 2025 σχεδόν μία στις τέσσερις θανατηφόρες οδικές συγκρούσεις στην Κύπρο συνδέθηκε με αλκοόλη ή ναρκωτικές ουσίες.

Παράλληλα, σημειώνει ότι θα συνεχίσει τους εντατικούς ελέγχους με στόχο την πρόληψη των τροχαίων συγκρούσεων και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.