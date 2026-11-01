Από το βοήθημα τοκετού μέχρι τη στέγαση: Όσα προβάλλει ο Χριστοδουλίδης για τη στήριξη των οικογενειών

Όπως ανέφερε στο μήνυμα του, από την πρώτη ημέρα ανάληψης της διακυβέρνησης «υλοποιούνται πολιτικές με στόχο να μπορούν περισσότεροι νέοι να σχεδιάζουν το μέλλον τους με σιγουριά, να αποκτούν δική τους κατοικία, να δημιουργούν οικογένεια και να μεγαλώνουν τα παιδιά τους με ασφάλεια και προοπτική, συνδυάζοντας παράλληλα την επαγγελματική με την οικογενειακή ζωή».

Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην υλοποίηση στεγαστικών σχεδίων συνολικής αξίας 300 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και στην αύξηση του βοηθήματος τοκετού στα 1.000 ευρώ για το πρώτο παιδί, στα 1.500 ευρώ για το δεύτερο και στα 2.000 ευρώ για κάθε επόμενο παιδί.

Αναφέρθηκε επίσης στην επέκταση της άδειας μητρότητας από τις 18 στις 22 εβδομάδες, στην εφαρμογή του σχεδίου «Μαία στο Σπίτι» για τις νέες μητέρες και στην έναρξη της κατ’ οίκον στήριξης από κοινωνικό λειτουργό. Παράλληλα, είπε ότι διευρύνθηκε η γονική άδεια μέχρι το παιδί να συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του.

Σε ό,τι αφορά την οικονομική στήριξη των οικογενειών, ο κ. Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι το Επίδομα Τέκνου αυξήθηκε κατά 5% και έως 10% για οικογένειες με χαμηλότερα εισοδήματα. Πρόσθεσε ότι καταργήθηκαν τα εισοδηματικά κριτήρια για την παραχώρηση του επιδόματος τέκνου και της φοιτητικής χορηγίας σε οικογένειες με πέντε ή περισσότερα παιδιά.

Είπε, ακόμη, ότι αυξήθηκε η συνολική κρατική στήριξη προς τους φοιτητές, μέσω της διεύρυνσης των εισοδηματικών κριτηρίων, ώστε να καλύπτονται περισσότερες οικογένειες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα μέτρα που αφορούν την προσχολική φροντίδα και εκπαίδευση. Όπως είπε, η Κυβέρνηση επιδότησε τα δίδακτρα και τη σίτιση παιδιών μέχρι τεσσάρων ετών, καλύπτοντας έως και το 100% των επιλέξιμων διδάκτρων για μεγαλύτερα παιδιά.

Η Κυβέρνηση υλοποιεί πολιτικές ώστε περισσότεροι νέοι να σχεδιάζουν το μέλλον τους με σιγουριά, να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι, να δημιουργήσουν οικογένεια και να μεγαλώσουν τα παιδιά τους με ασφάλεια και προοπτική, με το Κράτος πάντα δίπλα τους σε κάθε βήμα. Η ουσιαστική και πολυεπίπεδη στήριξη της οικογένειας βρίσκεται στον πυρήνα των κυβερνητικών πολιτικών ως καθοριστικό μέτρο για τη δημογραφική ανάκαμψη της χώρας, ένας στόχος εφικτός μέσα από μια ολιστική προσέγγιση μακροχρόνιου σχεδιασμού. Η Κύπρος αλλάζει, με πολιτικές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας και βελτιώνουν ουσιαστικά την καθημερινότητα του πολίτη. — Προεδρία της ΚΔ (@CYpresidency) November 1, 2026

Παράλληλα, θεσμοθετήθηκε η υποχρεωτική και δωρεάν εκπαίδευση από την ηλικία των τεσσάρων ετών, δημιουργήθηκαν νέες δομές παιδικής φροντίδας και επεκτάθηκε ο θεσμός του ολοήμερου σχολείου.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στην έναρξη της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος «Πρωινό για Όλους», το οποίο εντάσσεται, όπως σημείωσε, στο ευρύτερο πλαίσιο πολιτικών στήριξης των οικογενειών.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στη Φορολογική Μεταρρύθμιση, σημειώνοντας ότι μέσω αυτής μειώνεται το φορολογικό βάρος και ενισχύεται το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών.

Πρόσθεσε ότι το επόμενο βήμα είναι η Συνταξιοδοτική Μεταρρύθμιση, με στόχο την αύξηση των συντάξεων και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι να προσφέρει περισσότερες επιλογές στους νέους, ουσιαστική στήριξη στους γονείς και μεγαλύτερη ασφάλεια στις οικογένειες για το μέλλον.

«Αλλάζουμε την Κύπρο μας με πολιτικές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας και βελτιώνουν ουσιαστικά την καθημερινότητα του κάθε πολίτη», κατέληξε στο μήνυμα του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ