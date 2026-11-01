Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος: «Θα περάσουν αιώνες για να μπορέσει η Εκκλησία να απαλλαγεί από τη σκιά του Χρυσοστόμου Β΄»

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας του μνημοσύνου, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος χαρακτήρισε τον Χρυσόστομο Β΄ μία από τις μεγαλύτερες μορφές της Εκκλησίας της Κύπρου, υπογραμμίζοντας τη σημαντική συμβολή του στην αποκατάσταση της εκκλησιαστικής ιεραρχίας.

Όπως ανέφερε, έπειτα από οκτώ αιώνες κατά τους οποίους η Εκκλησία της Κύπρου δεν διέθετε την ιεραρχική δομή που αντιστοιχούσε σε αυτοκέφαλη Εκκλησία, ο Χρυσόστομος Β΄ ήταν εκείνος που τόλμησε να προχωρήσει στην αποκατάστασή της, όπως αυτή υπήρχε κατά τον 12ο αιώνα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο πολυσχιδές έργο του, επισημαίνοντας την ίδρυση της Θεολογικής Σχολής, του Ταμείου Κληρικού, καθώς και την έναρξη λειτουργίας σχολείων και νηπιαγωγείων, έργα τα οποία, όπως σημείωσε, θα διατηρούν τη μνήμη του ζωντανή στην ιστορία της Εκκλησίας.

«Θα περάσουν αιώνες πολλοί για να μπορέσει η Εκκλησία να απαλλαγεί από τη σκιά του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αρχιεπίσκοπος, εκφράζοντας την εκτίμησή του για την παρακαταθήκη του προκατόχου του. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην προσωπική σχέση που είχε αναπτύξει μαζί του, αποκαλύπτοντας ότι ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος τον στήριξε καθοριστικά στην εκκλησιαστική του πορεία. «Έχω ευεργετηθεί υπέρμετρα από αυτόν.

Με πήρε από την αφάνεια και μου έδωσε βήμα ως Χωρεπίσκοπο Αρσινόης», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τα θετικά αισθήματα και οι όμορφες αναμνήσεις από τον Χρυσόστομο Β΄ δεν περιορίζονται μόνο στον ίδιο, καθώς η αποδοχή του υπήρξε, όπως είπε, καθολική. Σύμφωνα με τον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο, ο μακαριστός Προκαθήμενος άφησε πίσω του, σε όσους είχαν την ευκαιρία να τον γνωρίσουν πραγματικά, ένα δυσαναπλήρωτο κενό φιλίας, ανιδιοτέλειας και προσφοράς. Άφησε, επίσης, έντονες μνήμες στοργής, αλλά και μιας αυθεντικής παρουσίας και φωνής σε ζητήματα που αφορούσαν όχι μόνο τη θρησκεία, αλλά και την κοινωνική, πολιτική και πολιτισμική ζωή.

Στην ομιλία του, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος επιχείρησε, όπως ανέφερε, μια νηφάλια ανασκόπηση των σημαντικότερων πτυχών του έργου του Χρυσοστόμου Β΄, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο ήθος και στο προσωπικό του παράδειγμα. Όπως σημείωσε, όσοι είχαν την ευλογία να τον έχουν προϊστάμενο αισθάνονταν κοντά του άνεση και ελευθερία, χωρίς να βιώνουν περιορισμούς ή στενότητα. Χαρακτηριστικό του, πρόσθεσε, ήταν ότι δεν δίδασκε την αρετή μόνο με τα λόγια, αλλά κυρίως μέσα από τον τρόπο ζωής του. «Δίδαξε ευσέβεια, διότι την είχε βαθύτατα μέσα του. Μας δίδαξε ήθος και ευπρέπεια, γιατί τα είχε έμφυτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το ετήσιο μνημόσυνο πραγματοποιήθηκε στην κοινότητα της Τάλας, όπου ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος καταγόταν και όπου βρίσκεται ο ναός που ο ίδιος έκτισε, ώστε να παραμείνει σημείο αναφοράς και μνήμης για την κοινότητα. Η εκκλησιαστική σύναξη αποτέλεσε ευκαιρία προσευχής και απόδοσης τιμής στον Χρυσόστομο Β΄, ο οποίος άφησε σημαντικό αποτύπωμα στην πορεία της Εκκλησίας της Κύπρου.