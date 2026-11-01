Διαμαρτυρία στην Πάφο για την ευημερία των ζώων – «Δεν αρκεί να ψηφίζονται οι νόμοι, πρέπει να εφαρμόζονται»

Την εκδήλωση διοργάνωσαν οι οργανώσεις Animal Supporters Cyprus και το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου, με τη συμμετοχή πολιτών και φιλόζωων, ανάμεσά τους και αρκετών αλλοδαπών που διαμένουν στην Κύπρο και δραστηριοποιούνται στην προστασία και φροντίδα των ζώων. Η Σύλβια Γκάσκου από την Ουγγαρία που διαμένει στην Κύπρο εδω και 28 έτη εκπρόσωπος του Animal Supporters Cyprus σημείωσε με δηλώσεις της ότι στην προσπάθεια αυτή συμμετέχουν πλέον και πολίτες άλλων εθνικοτήτων, μεταξύ των οποίων Γερμανοί, Ιταλοί και Βρετανοί, οι οποίοι μοιράζονται τις ίδιες ανησυχίες για την κατάσταση που επικρατεί στην Κύπρο.

Εξέφρασε παράλληλα τον προβληματισμό της για το γεγονός ότι, παρά την ύπαρξη αρκετών νομοθεσιών για την προστασία των ζώων, κάποιες από αυτές, όπως ανέφερε, παραμένουν ανενεργές, χωρίς να εφαρμόζονται στην πράξη.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος για το Κόμμα των Ζώων Κύπρου Κυριάκος Κυριάκου που παρέστη στην εκδήλωση διαμαρτυρίας υπογράμμισε ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη στελέχωσης των αρμόδιων υπηρεσιών με επαρκές προσωπικό και επιθεωρητές, προκειμένου να υπάρχει αποτελεσματικός έλεγχος και άμεση παρέμβαση σε περιστατικά κακοποίησης και δηλητηριάσεων. «Το να τοποθετείς άτομα σε θέσεις απλώς για να υπάρχουν ως ταμπέλα, δυστυχώς δεν οδηγεί πουθενά», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι απαιτούνται ουσιαστικές ενέργειες και όχι απλώς τυπική παρουσία αρμόδιων λειτουργών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον ρόλο των εθελοντών, επισημαίνοντας ότι οι άνθρωποι που αφιερώνουν χρόνο και χρήματα για τη φροντίδα των ζώων δεν μπορούν να επωμίζονται τις ευθύνες του κράτους και της Πολιτείας.

«Οι εθελοντές δεν είναι για να αντικαταστήσουν το κράτος και την Πολιτεία. Είναι εθελοντές», υπογράμμισε.

Οι διοργανωτές και οι συμμετέχοντες έστειλαν μέσα από την εκδήλωση το μήνυμα ότι η προστασία των ζώων απαιτεί συνεργασία, αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας, αυστηρότερες κυρώσεις και ενίσχυση των αρμόδιων υπηρεσιών, ώστε η ευημερία των ζώων να μην παραμένει μόνο στα χαρτιά, αλλά να γίνεται πράξη.