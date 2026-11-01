Πολίτης εγκλωβίστηκε στο δάσος Τροόδους - Τον βρήκανε Τμήμα Δασών και Πυροσβεστική με GPS

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών, γύρω στις 15:13 ζητήθηκε η συνδρομή του από την Αστυνομία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία για τον εντοπισμό ατόμου που είχε εγκλωβιστεί σε δασική περιοχή του Τροόδους.

Με οδηγίες του Διευθυντή του Τμήματος Δασών, Δρ. Σάββα Ιεζεκιήλ, κινητοποιήθηκαν άμεσα δασικός λειτουργός και μέλη του Δασοπυροσβεστικού Σώματος από τον Δασικό Σταθμό Πλατανιών, τα οποία αξιοποίησαν την άριστη γνώση της περιοχής για τον εντοπισμό του πολίτη.

Το άτομο εντοπίστηκε στις 16:25, περίπου μία ώρα μετά την έναρξη της επιχείρησης.

Η επιχείρηση συντονίστηκε από το Γενικό Κέντρο Επιχειρήσεων του Τμήματος Δασών στην Αθαλάσσα, σε συνεργασία με το Συντονιστικό Κέντρο Δασοπυρόσβεσης του Δασικού Σταθμού Πλατανιών, ενώ η κίνηση των εμπλεκόμενων συνεργείων παρακολουθείτο σε πραγματικό χρόνο μέσω των συστημάτων GPS του Τμήματος.

Το Τμήμα Δασών εξέφρασε ικανοποίηση για την επιτυχή έκβαση της επιχείρησης και το γεγονός ότι ο πολίτης βρέθηκε σε καλή κατάσταση υγείας, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της άμεσης κινητοποίησης, του αποτελεσματικού συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών σε παρόμοια περιστατικά.