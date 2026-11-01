Βουλγαρία: Στις κάλπες για τον έβδομο Πρόεδρό της

Στον δεύτερο γύρο αναμετρώνται οι Αντρέι Γκούροφ και Γκεόργκι Κάντεφ με τους Ιλιάνα Γιότοβα και Κίριλ Βάλτσεφ. Στον πρώτο γύρο, ο συνδυασμός Γιότοβα-Βάλτσεφ έλαβε το 34,759% των ψήφων, ενώ ο συνδυασμός Γκούροφ-Κάντεφ ακολούθησε με 31,952%.

Τα εκλογικά κέντρα άνοιξαν στις 7:00 και θα κλείσουν στις 20:00. Η ψηφοφορία μπορεί να παραταθεί έως τις 21:00, εφόσον εξακολουθούν να περιμένουν ψηφοφόροι για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής (CEC). Το ίδιο ωράριο ισχύει, βάσει της τοπικής ώρας, και για τα εκλογικά κέντρα του εξωτερικού.

Η ηλεκτρονική ψηφοφορία θα είναι διαθέσιμη σε 9.373 εκλογικά κέντρα σε όλη τη Βουλγαρία. Σε 2.249 από αυτά θα εγκατασταθούν δύο μηχανήματα, ενώ συνολικά θα χρησιμοποιηθούν 11.622 μηχανήματα ψηφοφορίας.

Στις 30 Ιουλίου 2026, η Εθνοσυνέλευση αποφάσισε να καθιερώσει αποκλειστικά την ηλεκτρονική ψηφοφορία στα εκλογικά κέντρα με περισσότερους από 300 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους.

Η εφαρμογή Elections 360° της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής ενημερώνει τους ψηφοφόρους για την εκλογική διαδικασία και περιλαμβάνει τον πλήρη κατάλογο των υποψηφίων για την Προεδρία και την Αντιπροεδρία.

Παρέχει επίσης διαδραστικό χάρτη των εκλογικών κέντρων και προσομοιωτή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, ώστε οι χρήστες να εξοικειωθούν με τη διαδικασία.

Μέσω της εφαρμογής είναι ακόμη δυνατή η προβολή των αποτελεσμάτων των επιμέρους εφορευτικών επιτροπών ανά γεωγραφική περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των εκλογικών κέντρων του εξωτερικού. Η εκλογική διαδικασία στα εκλογικά κέντρα θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω της διαδικτυακής πύλης evideo.bg.

Στις 30 Ιουλίου, το Κοινοβούλιο κατάργησε το όριο των 20 εκλογικών κέντρων εκτός διπλωματικών και προξενικών αποστολών σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, και όχι πριν από τις 20:00, οι εφορευτικές επιτροπές θα καταμετρήσουν τα αποτελέσματα, θα συντάξουν τα σχετικά πρακτικά και θα τα υποβάλουν στις αρμόδιες επαρχιακές εκλογικές επιτροπές. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί και στα εκλογικά κέντρα του εξωτερικού.

Βάσει του εκλογικού χρονοδιαγράμματος της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, τα τελικά αποτελέσματα των προεδρικών και αντιπροεδρικών εκλογών πρέπει να ανακοινωθούν εντός τριών ημερών από την ψηφοφορία.

Πηγή: ΚΥΠΕ