Η Zendaya αναβίωσε εμβληματική εμφάνιση της Χάλι Μπέρι για το Χάλογουιν

Με τη συμβολή του επί χρόνια στιλίστα της, Law Roach, η πρωταγωνίστρια του «Euphoria» επανέφερε στο προσκήνιο το διάσημο σύνολο Lanvin που είχε φορέσει η Μπέρι στην πρεμιέρα της ταινίας «X-Men», το καλοκαίρι του 2000 στη Νέα Υόρκη.

Ο Roach δημοσίευσε στο Instagram ένα σύντομο βίντεο και σειρά στιγμιότυπων με τις δύο ηθοποιούς. Το σύνολο προερχόταν από τη φθινοπωρινή συλλογή του γαλλικού οίκου για το 2000 και περιλάμβανε τοπ μπικίνι με μοτίβο σε απαλές κίτρινες, καφέ και λευκές αποχρώσεις, καθώς και ασημένιες λεπτομέρειες, συνδυασμένο με ασορτί παντελόνι.

Η Χάλι Μπέρι είχε συνδυάσει το σύνολο με αλυσίδα στη μέση, ασημένια πέδιλα και διαμαντένια σκουλαρίκια. Η Zendaya επέλεξε μυτερές γόβες και καφέ γυαλιά ηλίου, παρόμοια με εκείνα της πρωταγωνίστριας του «Monster's Ball», υιοθετώντας παράλληλα το χαρακτηριστικό κοντό χτένισμά της.

Οι θαυμαστές σχολίασαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την εντυπωσιακή ομοιότητα των δύο σταρ, ενώ η Χάλι Μπέρι άφησε μια σειρά από κόκκινες καρδιές στα σχόλια της ανάρτησης. Στη λεζάντα του, ο Law Roach ευχαρίστησε τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Lanvin, Peter Copping, και τη διευθύντρια μάρκετινγκ και επικοινωνίας, Alix Long. Αναφέρθηκε επίσης στον Phillip Bloch, ο οποίος είχε επιμεληθεί την εμφάνιση της ηθοποιού το 2000.

Σύμφωνα με το αμερικανικό περιοδικό ELLE, ο Copping ανέλαβε τη δημιουργική διεύθυνση του γαλλικού οίκου το 2024. Την εποχή που παρουσιάστηκε η συγκεκριμένη συλλογή, σχεδιάστρια της γυναικείας γραμμής ήταν η Cristina Ortiz.

Η Zendaya και ο Roach αναμένεται να προσφέρουν κι άλλες εντυπωσιακές στιγμές μόδας, καθώς ξεκίνησε η περιοδεία προώθησης της ταινίας «Dune: Part Three», η οποία θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες τον Δεκέμβριο.

Πηγή: ΚΥΠΕ