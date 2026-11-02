Με 26άρια σήμερα, βροχές και καταιγίδες από την Τρίτη - Πέφτει η θερμοκρασία

Αναλυτικά η πρόγνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας:

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί ασθενείς μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.]

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειοι ως βορειοανατολικοί ασθενείς και αρχικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και γύρω στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τρίτη, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες τις μεσημβρινές ώρες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά, τα βόρεια και το εσωτερικό. Την Τετάρτη και την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή πτώση, για να κυμανθεί λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.