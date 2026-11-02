Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.
Μπαράζ ελέγχων από την Αστυνομία: 17 συλλήψεις και 405 καταγγελίες σε ένα βράδυ
Σε 17 συλλήψεις για διάφορα αδικήματα προχώρησε η Αστυνομία κατά τη διάρκεια οργανωμένων επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν το βράδυ παγκύπρια. Παράλληλα, ελέγχθηκαν 644 οχήματα και 862 πρόσωπα, ενώ από τους τροχονομικούς ελέγχους προέκυψαν 405 καταγγελίες, εκ των οποίων οι 204 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας
Αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη δεκαεπτά προσώπων για διάφορα αδικήματα όπως, κλοπή, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, παράνομη κατοχή ναρκωτικών, διάρρηξη κατοικίας και κατοχή διαρρηκτικών εργαλείων κατά την διάρκεια της νύχτας.
Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 644 οχήματα και ελέγχθηκαν 862 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Παράλληλα, διενεργήθηκαν 37 έλεγχοι σε υποστατικά με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας.
Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 405 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 20 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.
Από τις καταγγελίες που έγιναν, οι 204 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν εννέα οχήματα. Επίσης διενεργήθηκαν 76 έλεγχοι αλκοόλης, καθώς και τέσσερις προκαταρκτικοί έλεγχοι νάρκοτεστ με δύο θετικά αποτελέσματα.
Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.
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