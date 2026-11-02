Μπαράζ ελέγχων από την Αστυνομία: 17 συλλήψεις και 405 καταγγελίες σε ένα βράδυ

Αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη δεκαεπτά προσώπων για διάφορα αδικήματα όπως, κλοπή, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, παράνομη κατοχή ναρκωτικών, διάρρηξη κατοικίας και κατοχή διαρρηκτικών εργαλείων κατά την διάρκεια της νύχτας.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 644 οχήματα και ελέγχθηκαν 862 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Παράλληλα, διενεργήθηκαν 37 έλεγχοι σε υποστατικά με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 405 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 20 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν, οι 204 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν εννέα οχήματα. Επίσης διενεργήθηκαν 76 έλεγχοι αλκοόλης, καθώς και τέσσερις προκαταρκτικοί έλεγχοι νάρκοτεστ με δύο θετικά αποτελέσματα.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.