Στη σύλληψη τριών προσώπων, ηλικίας 23, 26 και 27 ετών, προχώρησε η Αστυνομία στη Λεμεσό, σε σχέση με υπόθεση απόπειρας κλοπής μηχανής αξίας 7.000 ευρώ από ανεγειρόμενη οικοδομή στη Γερμασόγεια.
Πιάστηκαν στα πράσα σε ανεγειρόμενη οικοδομή στη Γερμασόγεια - Χειροπέδες σε τρεις για απόπειρα κλοπής μηχανής €7.000
Στη σύλληψη τριών προσώπων, ηλικίας 23, 26 και 27 ετών, προχώρησε η Αστυνομία στη Γερμασόγεια, σε σχέση με απόπειρα κλοπής μηχανής αξίας 7.000 ευρώ από ανεγειρόμενη οικοδομή. Σε ξεχωριστό περιστατικό, πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε υποστατικό στις Βρυσούλλες, με την Αστυνομία να αποκλείει τη σκηνή για περαιτέρω εξετάσεις
Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία, χθες, γύρω στις 10 το βράδυ, λήφθηκε πληροφορία για ύποπτα πρόσωπα εντός ανεγειρόμενης οικοδομής στην περιοχή της Γερμασόγειας.
Στο σημείο μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας, τα οποία εντόπισαν τρία πρόσωπα, ηλικίας 23, 26 και 27 ετών. Οι ύποπτοι θεάθηκαν να σπρώχνουν μηχανή κοπής σιδήρου, αξίας 7.000 ευρώ.
Οι τρεις συνελήφθησαν δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων στο ΤΑΕ Λεμεσού, στη 1:13 τα ξημερώματα σήμερα, και τέθηκαν υπό κράτηση.
Φωτιά σε υποστατικό στις Βρυσούλλες
Σε ξεχωριστό περιστατικό, γύρω στις 4 τα ξημερώματα σήμερα, η Αστυνομία έλαβε πληροφορία για πυρκαγιά σε υποστατικό στις Βρυσούλλες.
Στη σκηνή μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, ιδιοκτήτης του υποστατικού είναι 32χρονος.
Η σκηνή αποκλείστηκε, ενώ περαιτέρω εξετάσεις αναμένεται να διενεργηθούν με το φως της ημέρας.
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