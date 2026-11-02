Ανέλαβε καθήκοντα ο νέος Διευθυντής των Κεντρικών Φυλακών Γιώργος Ιωάννου με φόντο υπερπληθυσμό και ελλείψεις

Ο Ιωάννου είναι ο πρώτος Διευθυντής που αναλαμβάνει καθήκοντα μετά την παραίτηση της Άννας Αριστοτέλους τον Δεκέμβριο του 2022. Στο διάστημα που μεσολάβησε, τη θέση κάλυψαν διαδοχικά οι Αναπληρωτές Διευθυντές Ιωάννης Καπνουλλάς, Χάρης Φιλιππίδης, Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης και Μαρία Σιαλή. Η Σιαλή παρέδωσε τη Δευτέρα τη Διεύθυνση στον Ιωάννου και επιστρέφει στα καθήκοντά της ως Ανώτερη Λειτουργός του Τμήματος Φυλακών. Ο νέος Διευθυντής είναι απόστρατος ταξίαρχος της Εθνικής Φρουράς, αφυπηρέτησε εντός του 2026 και υπηρέτησε ως Διοικητής των Δυνάμεων Καταδρομών (ΛΟΚ).

Ο κ. Φυτιρής χαρακτήρισε την τελετή κάτι περισσότερο από μια τυπική παράδοση και παραλαβή. Όπως είπε, για πρώτη φορά η αλλαγή στη Διεύθυνση γίνεται με επίσημη θεσμική τελετή, επιλογή που αφορά τον θεσμό των Κεντρικών Φυλακών, τον οποίο περιέγραψε ως κρίσιμο κρίκο στην αλυσίδα της δικαιοσύνης, της δημόσιας τάξης και της ασφάλειας της κοινωνίας.

Ο Υπουργός σημείωσε ότι η αποστολή του σωφρονιστικού ιδρύματος περιλαμβάνει την εφαρμογή του νόμου και την τήρηση της τάξης, αλλά και τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τον σωφρονισμό και τη δημιουργία προϋποθέσεων για ομαλή επανένταξη. Πρόσθεσε ότι το έργο απαιτεί εγρήγορση, ψυχραιμία, πειθαρχία, επαγγελματισμό και αίσθημα ευθύνης, ενώ υπογράμμισε πως δεν υπάρχει χώρος για διαφθορά, κατάχρηση εξουσίας ή συμπεριφορές που πλήττουν την αξιοπιστία της υπηρεσίας και του κράτους δικαίου. «Η στέρηση της ελευθερίας αποτελεί την ποινή, αλλά η απώλεια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας δεν αποτελεί και δεν μπορεί να αποτελεί μέρος αυτής», ανέφερε.

Κατά τον κ. Φυτιρή, η επιτυχία του ιδρύματος δεν κρίνεται μόνο από την ασφάλεια στο εσωτερικό του, αλλά και από το αν οι κρατούμενοι θα επιστρέψουν ξανά σε αυτό. Αναφέρθηκε στην ανάγκη η κοινωνία να προσφέρει δεύτερη ευκαιρία. Ευχαρίστησε την Αναπληρώτρια Διευθύντρια και την πλειοψηφία των λειτουργών, επιθεωρητών και δεσμοφυλάκων για την προσπάθειά τους, παρά τον υπερπληθυσμό, την έλλειψη προσωπικού και τις ξεπερασμένες εγκαταστάσεις.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι η αναβάθμιση του σωφρονιστικού συστήματος αποτελεί προτεραιότητα της Κυβέρνησης και του Υπουργείου. Οι σχεδιασμοί, όπως είπε, περιλαμβάνουν σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές, καλύτερη οργάνωση, ενίσχυση και εκπαίδευση του προσωπικού, αξιοποίηση της τεχνολογίας, αποτελεσματικότερη ασφάλεια και ουσιαστικά προγράμματα σωφρονισμού και επανένταξης. Απαντώντας σε δημοσιογράφους, είπε ότι καταβάλλονται προσπάθειες σε επίπεδο προσωπικού, υποδομών και προγραμμάτων θεραπείας και επανένταξης. Για τον προτεινόμενο χώρο νέων εγκαταστάσεων στον Άγιο Σωζόμενο, ανέφερε ότι το σχέδιο βρίσκεται υπό επεξεργασία και στη συνέχεια θα συζητηθεί με τις τοπικές αρχές. Πρόσθεσε ότι συζήτησε ήδη με τον νέο Διευθυντή για ζητήματα προσωπικού και ότι θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε οι εργαζόμενοι να έχουν το ανάλογο ηθικό και κίνητρα.

Ο κ. Ιωάννου χαρακτήρισε την ανάληψη της Διεύθυνσης σημαντική αποστολή με υψηλές απαιτήσεις, μεγάλες προκλήσεις και βαθιά ανθρώπινη διάσταση, δεσμευόμενος για σκληρή δουλειά, αφοσίωση και αποτελεσματικότητα. Ευχαρίστησε την απερχόμενη Διεύθυνση και είπε ότι η συνέχεια, ο σεβασμός στην προσφορά των προηγούμενων και η αξιοποίηση της εμπειρίας είναι βασικές προϋποθέσεις για την πρόοδο.

Περιέγραψε το όραμά του για έναν σύγχρονο, ασφαλή και ανθρώπινο σωφρονιστικό οργανισμό, ο οποίος θα λειτουργεί με διαφάνεια, αξιοκρατία, δικαιοσύνη και αποτελεσματικότητα. Τόνισε ότι η Πολιτεία καλείται να εφαρμόζει τη δικαιοσύνη με ανθρωπιά και να διασφαλίζει την ασφάλεια με επαγγελματισμό, δημιουργώντας παράλληλα προϋποθέσεις για πραγματική δεύτερη ευκαιρία μετά την επιστροφή των κρατουμένων στην κοινωνία.

Απευθυνόμενος στο προσωπικό, ο νέος Διευθυντής το χαρακτήρισε σημαντικότερο κεφάλαιο του οργανισμού και δεσμεύτηκε να είναι παρών, να ακούει, να συζητά, να αξιολογεί και να αποφασίζει, επιδιώκοντας επικοινωνία με όλες τις βαθμίδες. Είπε ότι η ισονομία, η αξιοκρατία και η ίση μεταχείριση θα είναι αδιαπραγμάτευτες αρχές και ότι κανείς δεν θα βρίσκεται πάνω από τον νόμο ή θα αντιμετωπίζεται με διαφορετικά μέτρα και σταθμά. Πρόσθεσε ότι στόχος του είναι να αξιολογηθούν αντικειμενικά οι υφιστάμενες πρακτικές, να διατηρηθούν όσες λειτουργούν σωστά και να βελτιωθούν όσες χρειάζονται αλλαγή, σε συνεργασία με την πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Προς τους κρατουμένους, ο κ. Ιωάννου είπε ότι η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει την ασφάλεια και την ομαλή λειτουργία του ιδρύματος, σεβόμενη ταυτόχρονα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια κάθε προσώπου. Ανέφερε ότι οι κανόνες θα εφαρμόζονται αυστηρά και δίκαια, χωρίς διακρίσεις και με σεβασμό στη νομιμότητα και στα δικαιώματα όλων. Κάλεσε το προσωπικό να ενώσει τις δυνάμεις του με στόχο ασφαλείς, ανθρώπινες, σύγχρονες και αποτελεσματικές φυλακές.

Η κ. Σιαλή χαρακτήρισε ιδιαίτερα απαιτητική την περίοδο από τον Δεκέμβριο του 2025, καθώς η Διεύθυνση λειτούργησε σε συνθήκες υπερπληθυσμού και αυξημένων επιχειρησιακών αναγκών. Είπε ότι καταβλήθηκε συστηματική και συλλογική προσπάθεια για τη λειτουργική σταθερότητα, την ενίσχυση της ασφάλειας και τον εκσυγχρονισμό του Τμήματος. Κατά τη θητεία της, όπως ανέφερε, προωθήθηκαν έργα υποδομής και τεχνολογικά συστήματα ασφάλειας, ενισχύθηκαν οι επιχειρησιακές διαδικασίες, αναβαθμίστηκε η εκπαίδευση του προσωπικού, αναπτύχθηκαν συνεργασίες με άλλες υπηρεσίες και δόθηκε έμφαση σε θεραπευτικά προγράμματα και προγράμματα κοινωνικής επανένταξης. Το έργο και οι πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, πρόσθεσε, παραδίδονται θεσμικά στη νέα Διεύθυνση.

Η απερχόμενη Αναπληρώτρια Διευθύντρια υπογράμμισε ότι ασφάλεια, νομιμότητα, πειθαρχία και σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας είναι αδιαχώριστες προϋποθέσεις ενός σύγχρονου σωφρονιστικού συστήματος. Η αποστολή, είπε, δεν περιορίζεται στη στέρηση της ελευθερίας, αλλά περιλαμβάνει την προστασία της ζωής και της υγείας των κρατουμένων και την παροχή ευκαιριών εκπαίδευσης και επανένταξης. Αναφέρθηκε επίσης στην προσφορά του προσωπικού, μεγάλο μέρος της οποίας παραμένει αθέατο, στις νυχτερινές βάρδιες, τις έκτακτες κλήσεις και τις κρίσεις που αποτράπηκαν. Όπως είπε, βρέθηκε δίπλα στους εργαζομένους σε έρευνες, έκτακτες κινητοποιήσεις και δύσκολα περιστατικά, καθώς η ηγεσία ασκείται με παρουσία και συμμετοχή. Καλωσορίζοντας τον κ. Ιωάννου, του ευχήθηκε δύναμη, καθαρή κρίση και επιτυχία, σημειώνοντας ότι παραλαμβάνει έργα και πρωτοβουλίες σε εξέλιξη, καθώς και ανθρώπους με γνώση, εμπειρία και αφοσίωση. Πρόσθεσε ότι οι θεσμοί δεν ανήκουν στα πρόσωπα που τους υπηρετούν.

Σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για την εγκληματικότητα, ο κ. Φυτιρής είπε ότι η εξιχνίαση ή αποκάλυψη περισσότερων υποθέσεων δεν αποτελεί κατ’ ανάγκη ένδειξη αύξησής της, καθώς μπορεί οι υποθέσεις να ήταν αθέατες και να αποκαλύφθηκαν μέσα από ενεργή αστυνομική έρευνα. Τόνισε ότι πρέπει να διακρίνεται η πραγματική αύξηση του εγκλήματος από τις υποθέσεις που αναδεικνύονται μέσω της ενεργού αστυνόμευσης. Με αφορμή την πρόσφατη εξιχνίαση του φόνου 61χρονης γυναίκας στη Λεμεσό, ανέφερε ότι η Αστυνομία αξιολόγησε όλες τις πληροφορίες και τα πιθανά σενάρια και εξιχνίασε μέσα σε λίγες ημέρες υπόθεση που θα μπορούσε να χρειαστεί χρόνια.

Πηγή: ΚΥΠΕ