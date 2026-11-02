«Ο Μητροπολίτης δεν χρωστά τίποτα» – Νέα ένταση στη δίκη της Μονής Αββακούμ για οφειλή άνω των €150.000

Η δικηγόρος Μαρία Κέστωρος, υπερασπιζόμενη τον πρώτο κατηγορούμενο, πατέρα Νεκτάριο, αναφέρθηκε αρχικά στην πορεία του στην Εκκλησία, στις χειροτονίες του και στις τελετές κατά τις οποίες έλαβε τα αξιώματα του πνευματικού, του αρχιμανδρίτη και του ηγουμένου. Ο μάρτυρας είπε ότι παρευρέθηκε στην ενθρόνισή του ως ηγουμένου, αλλά όχι στις υπόλοιπες τελετές.

Για τη λειτουργία της Μονής, ο μάρτυρας ανέφερε ότι μετά τα γεγονότα της 5ης Μαρτίου 2024 είχε στην κατοχή του τα κλειδιά της εισόδου και του γραφείου, καθώς είχε αναλάβει καθήκοντα διαχειριστή με απόφαση του Μητροπολίτη. Διαφώνησε με την εισήγηση της υπεράσπισης ότι η Μονή αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα, σημειώνοντας ότι υπάγεται στη Μητρόπολη Ταμασού.

Ο μάρτυρας αναφέρθηκε στη συμφωνία της 6ης Φεβρουαρίου 2024 μεταξύ της Μητρόπολης Ταμασού και της Μονής Οσίου Αββακούμ. Όπως είπε, αφορούσε τη διευθέτηση οφειλών για κεφαλαιουχικούς φόρους και τρέχουσες δαπάνες. Η εξόφληση του υπόλοιπου ποσού από τη Μητρόπολη προς τη Μονή προβλεπόταν να γίνει με μεταβίβαση οικιστικού τεμαχίου.

Τη συμφωνία υπέγραψε για τη Μητρόπολη ο Μητροπολίτης Ταμασού και για τη Μονή ο δεύτερος κατηγορούμενος, πατήρ Πορφύριος. Ο πρώτος κατηγορούμενος, τότε ηγούμενος της Μονής, δεν υπέγραψε, καθώς, σύμφωνα με τον μάρτυρα, είχε δηλώσει ότι δεν μπορούσε να παρευρεθεί. Ο μάρτυρας πρόσθεσε ότι, εξετάζοντας στοιχεία της περιόδου, εντόπισε ανανέωση συνδρομής σε διαδικτυακή πλατφόρμα γνωριμιών, η οποία, όπως είπε, είχε χρεωθεί στην κάρτα του πρώτου κατηγορουμένου και φέρεται να έγινε εκείνη την ημέρα.

Η υπεράσπιση υποστήριξε ότι το ακίνητο δεν μεταβιβάστηκε για εξόφληση οφειλής, αλλά ως ένδειξη εκτίμησης προς τους μοναχούς για την οικονομική στήριξη που είχαν προσφέρει στη Μητρόπολη. Η κ. Κέστωρος ανέφερε ότι ο Μητροπολίτης ήθελε να ευχαριστήσει τη Μονή για ποσά που, όπως είπε, είχαν καταβληθεί σε επικοινωνιολόγους του κατά την προεκλογική του εκστρατεία, καθώς και προς τον αδελφό του. Ο μάρτυρας απέρριψε την εισήγηση και πρόσθεσε ότι «κανένας δεν μεταβιβάζει σε μονές τεμάχια για τέτοιου είδους ενέργειες».

Απαντώντας σε εισήγηση της υπεράσπισης ότι η διαδικασία ενώπιον του Επισκοπικού Δικαστηρίου ήταν «παρωδία», ο μάρτυρας είπε ότι επρόκειτο για εκκλησιαστική διαδικασία. Πρόσθεσε ότι, βάσει του Συντάγματος, η Εκκλησία έχει δικαίωμα να διαχειρίζεται εσωτερικά τις υποθέσεις της.

Για επτά επιταγές συνολικού ύψους €18.776,58, που εκδόθηκαν από τον λογαριασμό της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου στο Φτερικούδι από τις 20 Ιουνίου έως τις 13 Ιουλίου 2020, ο μάρτυρας είπε ότι δεν είχε λάβει σχετικά πρακτικά συνεδριάσεων της εκκλησιαστικής επιτροπής. Η υπεράσπιση υποστήριξε ότι τα χρήματα κατατέθηκαν σε λογαριασμό των κατηγορουμένων ώστε να πληρωθούν σε μετρητά έμποροι και πιστωτές της εκκλησίας που δεν δέχονταν επιταγές.

Ο μάρτυρας ανέφερε ότι οι πληρωμές θα μπορούσαν να γίνουν απευθείας από το ταμείο του ναού προς τους προμηθευτές και πρόσθεσε ότι η κατάθεση χρημάτων σε προσωπικό λογαριασμό δημιουργεί ενδείξεις προσωπικού οφέλους.

Η αντεξέταση από τον δικηγόρο του δεύτερου κατηγορουμένου, πατρός Πορφυρίου, Ευστάθιο Ευσταθίου, επικεντρώθηκε, μεταξύ άλλων, στις ενέργειες στη Μονή στις 5 Μαρτίου 2024 και στις συνθήκες υπό τις οποίες λήφθηκαν αποφάσεις για τους κατηγορουμένους ενώπιον του Επισκοπικού Δικαστηρίου.

Ο μάρτυρας επιβεβαίωσε ότι ορισμένες ενέργειες στις 5 Μαρτίου έγιναν από τον ίδιο κατόπιν οδηγιών του Μητροπολίτη. Σε αυτές περιλαμβάνονταν η προετοιμασία εγγράφων για τις ποινές και τις παραδοχές ενώπιον του Επισκοπικού Δικαστηρίου, καθώς και εξουσιοδοτήσεων για την είσοδο κληρικών και λαϊκών στη Μονή.

Για το οπτικοακουστικό υλικό από τις κάμερες της Μονής, ο μάρτυρας είπε ότι φυλασσόταν στη Μητρόπολη. Αναφέρθηκε σε απόσπασμα απομαγνητοφώνησης συνομιλίας των δύο κατηγορουμένων, ημερομηνίας 22 Φεβρουαρίου 2024, σύμφωνα με το οποίο ο δεύτερος κατηγορούμενος φέρεται να πρότεινε στον πρώτο τρόπο απόκρυψης χρημάτων από τη Μητρόπολη. «Του έδωσε λύση να ανοίξει τη γη, να κάνει ένα κυρίζι με μπετόν για να κρύψει τα χρήματα, ώστε να μην μπουκάρει η Μητρόπολη και να τα πάρει», είπε ο μάρτυρας, ο οποίος απομαγνητοφώνησε το υλικό για τις ανάγκες της διαδικασίας.

Η υπεράσπιση υποστήριξε ότι οι φερόμενες παραδοχές του δεύτερου κατηγορουμένου ενώπιον του Επισκοπικού Δικαστηρίου έγιναν υπό ψυχολογική πίεση και χωρίς επαρκή προετοιμασία. Ο μάρτυρας είπε ότι ο κατηγορούμενος παρουσιάστηκε ενώπιον του εκκλησιαστικού Δικαστηρίου, υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα και παραδέχθηκε όσα του αποδίδονταν. Όταν η υπεράσπιση υπέβαλε ότι δεν παραδέχθηκε και δεν έκλεψε ποτέ €12.484,20, ο μάρτυρας απάντησε ότι ο κατηγορούμενος είχε αναφερθεί σε «μαύρα χρήματα», αλλά δεν του είχε μιλήσει προσωπικά για συγκεκριμένη κλοπή, συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό ή πρόθεση ιδιοποίησης χρημάτων.

Η υπεράσπιση ανέφερε ακόμη ότι ο δεύτερος κατηγορούμενος δεν είχε παραδεχθεί ιδιοποίηση €807.000. Υπέβαλε επίσης ότι ο Μητροπολίτης δεν είχε αποπληρώσει δάνειο που είχε λάβει από τη Μονή Αββακούμ και εξακολουθούσε να οφείλει ποσό άνω των €150.000. Ο μάρτυρας απάντησε ότι «ο Μητροπολίτης δεν χρωστά τίποτα».

Η υπεράσπιση παρουσίασε τραπεζικά έγγραφα για πληρωμές από λογαριασμό της Μονής προς πρόσωπα που συνδέονται με τον Μητροπολίτη. Παρουσιάστηκε αποδεικτικό πληρωμής €13.000 προς τον αδελφό του, με ημερομηνία 16 Οκτωβρίου 2021. Ο μάρτυρας αναγνώρισε το πρόσωπο, αλλά είπε ότι δεν γνώριζε τη συγκεκριμένη πληρωμή ή ποιος την είχε ζητήσει. Η υπεράσπιση ανέφερε ότι το ποσό αφορούσε συνεισφορά σε χριστουγεννιάτικη δραστηριότητα της Μητρόπολης.

Παρουσιάστηκε επίσης επιταγή €4.000, ημερομηνίας 26 Δεκεμβρίου 2021, προς τρίτο πρόσωπο, το οποίο ο μάρτυρας γνώριζε ως επισκέπτη της Μητρόπολης. Ο μάρτυρας είπε ότι δεν γνώριζε αν το πρόσωπο παρείχε υπηρεσίες ή ποιος έδωσε εντολή για την πληρωμή. Η υπεράσπιση συνέδεσε την επιταγή με υπηρεσίες που, όπως υποστήριξε, είχε προσφέρει το πρόσωπο κατά την προεκλογική εκστρατεία του Μητροπολίτη για τις αρχιεπισκοπικές εκλογές. Ο μάρτυρας απάντησε ότι τότε σπούδαζε και δεν ήταν πρωτοσύγκελλος, επομένως δεν γνώριζε τα συγκεκριμένα ζητήματα.

Η υπεράσπιση παρουσίασε ακόμη τραπεζικό αποδεικτικό για μεταφορά €21.900 από τρίτο πρόσωπο σε εταιρεία πώλησης αυτοκινήτων, στις 16 Αυγούστου 2021, με αναφορά στη Μητρόπολη Ταμασού. Ρώτησε αν η πληρωμή αφορούσε μεταφορικά μέσα της Μητρόπολης, με τον μάρτυρα να απαντά ότι δεν γνώριζε.

Η υπεράσπιση επανήλθε στη μεταβίβαση του ακινήτου από τη Μητρόπολη προς τη Μονή, υποστηρίζοντας ότι ήταν δωρεά ως ένδειξη εκτίμησης και σεβασμού και όχι εξόφληση της συμφωνίας δανείου. Ο μάρτυρας επέμεινε ότι «μεταβιβάσεις κτημάτων δεν γίνονται ως ένδειξη σεβασμού».

Η διαδικασία ενώπιον του Κακουργιοδικείου θα συνεχιστεί στις 9 Νοεμβρίου, στις 09:30.

Η υπόθεση αφορά τους μοναχούς Νεκτάριο και Πορφύριο, οι οποίοι αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για συνωμοσία προς καταδολίευση, πλαστογραφία και χρήση πλαστών εγγράφων, κλοπή από αντιπρόσωπο, παράνομη κατοχή περιουσίας, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία και υποβολή ψευδούς φορολογικής δήλωσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ