Φαρμακευτικές Υπηρεσίες: Αναφέρετε κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια από φάρμακα

Σε ανακοίνωσή τους, οι Υπηρεσίες επισημαίνουν ότι οι αναφορές συμβάλλουν στην παρακολούθηση της ασφάλειας των φαρμάκων, βοηθώντας τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές να εντοπίζουν πιθανούς κινδύνους και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα.

Η Κύπρος συμμετέχει στην εκστρατεία με το μήνυμα «Μην αγνοείτε τις πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες – Να τις αναφέρετε». Η δράση πραγματοποιείται από τις 2 έως τις 8 Νοεμβρίου και αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα. Περισσότεροι από 130 οργανισμοί σε πάνω από 120 χώρες θα μεταδώσουν το μήνυμα σε περισσότερες από 60 γλώσσες.

Οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες καλούν το κοινό να συμμετάσχει μέσα από διαδικτυακές και τοπικές δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, καθώς και διαδίδοντας τα μηνύματα της εκστρατείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το hashtag #MedSafetyWeek.

Στόχος είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη σημασία της αναφοράς πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών από φάρμακα. Όπως σημειώνουν οι Υπηρεσίες, τα φάρμακα σώζουν ζωές και βελτιώνουν την υγεία εκατομμυρίων ανθρώπων, αλλά μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητες ενέργειες. Αυτές ενδέχεται να εμφανιστούν ξαφνικά, σταδιακά ή ακόμη και μετά από μακροχρόνια χρήση. Ορισμένες γίνονται εύκολα αντιληπτές, ενώ άλλες δεν έχουν εμφανή συμπτώματα και εντοπίζονται μόνο μέσω εξετάσεων.

Ιδιαίτερη προσοχή, προσθέτουν, χρειάζεται όταν αρχίζει η λήψη νέου φαρμάκου, μετά από αλλαγή δόσης ή όταν συνδυάζονται διαφορετικά φάρμακα, τροφές ή φυτικά σκευάσματα.

Οι πολίτες καλούνται να διαβάζουν το φύλλο οδηγιών χρήσης κάθε φαρμάκου και να συμβουλεύονται επαγγελματία υγείας για τις γνωστές ανεπιθύμητες ενέργειες. Αν εμφανιστεί σύμπτωμα που ενδέχεται να συνδέεται με τη φαρμακευτική αγωγή, είναι σημαντικό να αναφέρεται, ιδιαίτερα αν είναι σοβαρό, επηρεάζει την καθημερινότητα ή δεν περιλαμβάνεται στο φύλλο οδηγιών χρήσης.

Οι Υπηρεσίες τονίζουν ότι απαιτείται βεβαιότητα πως το φάρμακο προκάλεσε το σύμπτωμα για να γίνει αναφορά. Κάθε πληροφορία, σημειώνουν, συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση της ασφάλειας των φαρμάκων και μπορεί να προστατεύσει άλλους ασθενείς από πιθανή βλάβη.

Πηγή: ΚΥΠΕ