Με τις καταθέσεις δύο μαρτύρων υπεράσπισης, ολοκληρώθηκε χθες ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λευκωσίας η ακροαματική διαδικασία στο πλαίσιο της επανεκδίκασης της υπόθεσης με τα 15 κιλά κοκαΐνη και κατηγορούμενο τον Γιώργο Χριστοδούλου («Ζαβράντωνα»).
Αγορεύσεις και απόφαση για «Ζαβράντωνα» - Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθεί ξανά η κατάθεση του «Μάρωνα»
Ολοκληρώθηκε το βασικό μέρος της ακροαματικής διαδικασίας στην επανεκδίκαση της υπόθεσης με τα 15 κιλά κοκαΐνη με κατηγορούμενο τον Γιώργο Χριστοδούλου «Ζαβράντωνα» - Στις 17 Νοεμβρίου θα κατατεθούν οι τελικές αγορεύσεις των δύο πλευρών και ακολούθως το Κακουργιοδικείο θα ορίσει ημερομηνία ανακοίνωσης της απόφασής του
Ο «Ζαβράντωνας» είχε καταδικαστεί τον Δεκέμβριο του 2022 σε 22 χρόνια φυλάκισης. Τον Μάιο του 2026, ωστόσο, το Εφετείο ακύρωσε την καταδίκη λόγω προβλήματος στη σύνθεση του πρωτόδικου δικαστηρίου και διέταξε την επανεκδίκαση της υπόθεσης. Το δικαστήριο είχε καταλήξει ότι προκύπτει εκ πρώτης όψεως υπόθεσης εναντίον του «Ζαβράντωνα» και τον κάλεσε σε απολογία.
Κατά τη χθεσινή διαδικασία ενώπιον του Κακουργιοδικείου στη Λευκωσία, ο κατηγορούμενος δεν προχώρησε σε οποιαδήποτε δήλωση και όπως ανέφερε ο δικηγόρος του (Χρίστος Πουτζιουρής), ο πελάτης του θα τηρήσει το δικαίωμα της σιωπής. Ακολούθως κλήθηκε ο πρώτος μάρτυρας υπεράσπισης. Επρόκειτο για τον δικηγόρο Βίκτωρα Ακάμα ο οποίος είχε εκπροσωπήσει στο δικαστήριο τον Γιάννη Ανδρέου («Μάρωνα») στο πλαίσιο της εκδίκασης της υπόθεσης με τα 15 κιλά κοκαϊνη, υπόθεση για την οποία είχε καταδικαστεί σε 16 χρόνια φυλάκιση. Η αντεξέταση του κ. Ακάμα από τον εκπρόσωπο της κατηγορούσας Αρχής, Βασίλη Μπίσσα, εστιάστηκε κυρίως στο θέμα της αμοιβής του και από ποιον έλαβε τα χρήματα. Ειδικότερα, ο κ. Ακάμας ανέφερε ότι είχε εκδοθεί τιμολόγιο ύψους 4.300 ευρώ για τη νομική εκπροσώπηση του «Μάρωνα», ποσό το οποίο πληρώθηκε, όπως είπε, από τον αδελφό του Μάριο Ανδρέου σε μετρητά και ακολούθως το ποσό κατατέθηκε στον λογαριασμό του δικηγορικού γραφείου σε τράπεζα. Η κατηγορούσα Αρχή υπέβαλε στον μάρτυρα ότι το ποσό δεν καταβλήθηκε από τον αδελφό του «Μάρωνα» αλλά από τον «Ζαβράντωνα», με τον μάρτυρα να απαντά μονολεκτικά ότι διαφωνεί με την υποβολή του κ. Μπίσσα.
Δεύτερος μάρτυρας υπεράσπισης κατέθεσε εκπρόσωπος ιδιωτικής εταιρείας τηλεπικοινωνιών με την κυρίως εξέτασή του να εστιάζεται στις περιοχές από τις οποίες έλαβαν σήμα δύο κινητά του «Μάρωνα» την ημέρα που παραλήφθηκαν και εντοπίστηκαν τα ναρκωτικά.
Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε στο δικαστήριο ο μάρτυρας, στις 16 Ιανουαρίου 2019 καταγράφηκαν 4 τηλεφωνικές κλήσεις, οι οποίες φαίνεται να ακολούθησαν τη διαδρομή Λακατάμια, Βιομηχανική Τσερίου, Νήσου, Αγία Βαρβάρα, Λακατάμια και Αγλαντζιά. Ερωτηθείς αν η κεραία της εταιρείας στο Καλό Χωριό έλαβε σήμα από το κινητό του «Μάρωνα», ο μάρτυρας απάντησε πως, με βάση τα δεδομένα, δεν διαφαίνεται να προκύπτει κάτι τέτοιο. Υπενθυμίζεται ότι, στο πλαίσιο της αντεξέτασης του «Μάρωνα» από τον συνήγορο υπεράσπισης του «Ζαβράντωνα», ο μάρτυρας κατέθεσε ότι παρέλαβε τα ναρκωτικά από τα Κλαυδιά υποστηρίζοντας ότι τα είχε τοποθετήσει σε συγκεκριμένο σημείο ο «Ζαβράντωνας». Τότε, ο κ. Πουτζιουρής είχε υποδείξει στον «Μάρωνα» διαγραμμένη αναφορά στην κατάθεσή του στο σημείο που έλεγε ότι για να πάρει τα ναρκωτικά πέρασε από τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς και από πάνω διόρθωση ότι πήγε από τον κυκλικό κόμβο Καλού Χωριού. Ο κ. Πουτζιουρής είχε τότε υποβάλει στον «Μάρωνα» ότι είπε ψέματα αρχικά και μετά, μόλις πληροφορήθηκε κατάθεση άλλου μάρτυρα, έκανε τη διόρθωση με την ψευδή αναφορά ότι πέρασε από τον κόμβο του Καλού Χωριού.
Η υπεράσπιση του «Ζαβράντωνα» επιδίωξε, σε όλο το στάδιο της επανεκδίκασης της υπόθεσης, να αποδείξει ότι ο βασικός μάρτυρας κατηγορίας («Μάρωνας») είναι αναξιόπιστος και ότι ενώ αρχικά ανέλαβε την ευθύνη για τα ναρκωτικά, στη συνέχεια έδωσε νέα κατάθεση, κατονομάζοντας τον «Ζαβράντωνα» ως εγκέφαλο με αντάλλαγμα την αποφυλάκισή του με προεδρική χάρη.
Σε ό,τι αφορά τη συνέχεια, οι δύο πλευρές θα ετοιμάσουν τις γραπτές τους αγορεύσεις μέχρι τις 17 Νοεμβρίου και ακολούθως το δικαστήριο να ανακοινώσει την ετυμηγορία του.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.