Νέα σελίδα στις Φυλακές με ένα βουνό προβλήματα - Ανέλαβε καθήκοντα ο νέος διευθηντής του σωφρονιστικού ιδρύματος

Πρόκειται για τον πρώτο διευθυντή που αναλαμβάνει καθήκοντα μετά την παραίτηση της Άννας Αριστοτέλους τον Δεκέμβριο του 2022. Στο διάστημα που μεσολάβησε, τη θέση κάλυψαν διαδοχικά οι αναπληρωτές διευθυντές Ιωάννης Καπνουλλάς, Χάρης Φιλιππίδης, Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης και Μαρία Σιαλή. Η Σιαλή παρέδωσε τη Δευτέρα τη Διεύθυνση στον Ιωάννου και επιστρέφει στα καθήκοντά της ως ανώτερη λειτουργός του Τμήματος Φυλακών. Ο νέος διευθυντής είναι απόστρατος ταξίαρχος της Εθνικής Φρουράς, αφυπηρέτησε εντός του 2026 και υπηρέτησε ως διοικητής των Δυνάμεων Καταδρομών (ΛΟΚ).

Στο πλαίσιο της τελετής ανάληψης των καθηκόντων του νέου διευθυντή των Κεντρικών Φυλακών, ο κ. Ιωάννου χαρακτήρισε την ανάληψη της Διεύθυνσης σημαντική αποστολή με υψηλές απαιτήσεις, μεγάλες προκλήσεις και βαθιά ανθρώπινη διάσταση, δεσμευόμενος για σκληρή δουλειά, αφοσίωση και αποτελεσματικότητα. Ευχαρίστησε την απερχόμενη Διεύθυνση και είπε ότι η συνέχεια, ο σεβασμός στην προσφορά των προηγούμενων και η αξιοποίηση της εμπειρίας είναι βασικές προϋποθέσεις για την πρόοδο.

Περιέγραψε το όραμά του για έναν σύγχρονο, ασφαλή και ανθρώπινο σωφρονιστικό οργανισμό, ο οποίος θα λειτουργεί με διαφάνεια, αξιοκρατία, δικαιοσύνη και αποτελεσματικότητα. Τόνισε ότι η Πολιτεία καλείται να εφαρμόζει τη δικαιοσύνη με ανθρωπιά και να διασφαλίζει την ασφάλεια με επαγγελματισμό, δημιουργώντας παράλληλα προϋποθέσεις για πραγματική δεύτερη ευκαιρία μετά την επιστροφή των κρατουμένων στην κοινωνία.

Απ’ την πλευρά του, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής, ανέφερε ότι η αποστολή του σωφρονιστικού ιδρύματος περιλαμβάνει την εφαρμογή του νόμου και την τήρηση της τάξης αλλά και τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τον σωφρονισμό και τη δημιουργία προϋποθέσεων για ομαλή επανένταξη. Πρόσθεσε ότι το έργο απαιτεί εγρήγορση, ψυχραιμία, πειθαρχία, επαγγελματισμό και αίσθημα ευθύνης, ενώ υπογράμμισε πως δεν υπάρχει χώρος για διαφθορά, κατάχρηση εξουσίας ή συμπεριφορές που πλήττουν την αξιοπιστία της υπηρεσίας και του κράτους δικαίου. «Η στέρηση της ελευθερίας αποτελεί την ποινή, αλλά η απώλεια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας δεν αποτελεί και δεν μπορεί να αποτελεί μέρος αυτής», ανέφερε.

Κατά τον κ. Φυτιρή, η επιτυχία του ιδρύματος δεν κρίνεται μόνο από την ασφάλεια στο εσωτερικό του αλλά και από το αν οι κρατούμενοι θα επιστρέψουν ξανά σε αυτό. Αναφέρθηκε στην ανάγκη η κοινωνία να προσφέρει δεύτερη ευκαιρία. Ευχαρίστησε την αναπληρώτρια διευθύντρια και την πλειοψηφία των λειτουργών, επιθεωρητών και δεσμοφυλάκων για την προσπάθειά τους, παρά τον υπερπληθυσμό, την έλλειψη προσωπικού και τις ξεπερασμένες εγκαταστάσεις.