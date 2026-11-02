Επενδυτική αποστολή στις ΗΠΑ στα τέλη Νοεμβρίου ανακοίνωσε ο Πρόεδρος

Μιλώντας στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων στη Λευκωσία, ο Πρόεδρος είπε ότι η αποστολή θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την αμερικανική Κυβέρνηση, ώστε να παρουσιαστούν οι ευκαιρίες και οι προοπτικές που προσφέρει η Κύπρος. «Βλέπουμε ένα ιδιαίτερο, αυξημένο ενδιαφέρον επενδύσεων από πλευράς αμερικανικών εταιρειών», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η επίσκεψη εντάσσεται στις προσπάθειες προσέλκυσης ποιοτικών και παραγωγικών επενδύσεων. Είπε επίσης ότι έχουν προηγηθεί επιχειρηματικές αποστολές σε διάφορες χώρες.

460 κατοικίες σε κρατική γη

Ο κ. Χριστοδουλίδης ανακοίνωσε ότι προωθείται, σε συνεργασία με τον ιδιωτικό κατασκευαστικό τομέα, η ανέγερση 460 κατοικιών σε κρατική γη, με επένδυση που υπερβαίνει τα €70 εκατ. Η συνολική επένδυση της Κυβέρνησης στη στεγαστική πολιτική ξεπερνά τα €300 εκατ., είπε, αναγνωρίζοντας ότι η πρόσβαση σε αξιοπρεπή και οικονομικά προσιτή στέγαση αποτελεί κοινωνική προτεραιότητα και βασική προϋπόθεση για τη στήριξη των νέων και των οικογενειών.

Η αντιμετώπιση του στεγαστικού, πρόσθεσε, απαιτεί αύξηση της προσφοράς κατοικιών, αξιοποίηση κρατικής γης και στενή συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η Κυβέρνηση αξιοποιεί τον συντελεστή δόμησης ως περιουσιακό στοιχείο του κράτους και παραχωρεί πολεοδομικά κίνητρα, με στόχο να αυξηθούν οι διαθέσιμες κατοικίες και να αμβλυνθεί το πρόβλημα.

Κάλεσε τον κατασκευαστικό και επενδυτικό τομέα να συμβάλει στην προσπάθεια, σημειώνοντας ότι «η τεχνογνωσία, η επενδυτική δυνατότητα και η εμπειρία των επιχειρήσεων του κλάδου σας μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά» στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών και στη δημιουργία βιώσιμων λύσεων.

Αναφερόμενος στην οικονομία, ο Πρόεδρος είπε ότι οι θετικές επιδόσεις και οι αναπτυξιακές προοπτικές επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα και τη δυναμική της, παρά τη διεθνή αβεβαιότητα και τις σοβαρές προκλήσεις. Στόχος της Κυβέρνησης, σημείωσε, είναι να διαφυλάξει και να ενισχύσει περαιτέρω αυτή τη δυναμική με υπεύθυνη οικονομική πολιτική, συνετή δημοσιονομική διαχείριση και συνεχείς μεταρρυθμίσεις.

«Για εμάς, και αυτό το αποδεικνύουμε με πράξεις, η ανάπτυξη δεν αξιολογείται μόνο με οικονομικούς δείκτες, αλλά και από τις ευκαιρίες που δημιουργεί, τις ποιοτικές θέσεις εργασίας που προσφέρει και σίγουρα τη συμβολή της στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών», ανέφερε.

Έδωσε έμφαση στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στην άρση στρεβλώσεων που καθυστερούν επενδύσεις και επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Αναφέρθηκε στην απλοποίηση, ψηφιοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης, καθώς και στη λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων για την υποστήριξη στρατηγικών αναπτύξεων, με στόχο τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων.

Η φορολογική μεταρρύθμιση, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2026, αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων και στη δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών για παραγωγικές επενδύσεις και ανάπτυξη, είπε. «Ξεκάθαρος στόχος και επιδίωξή μας είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος, στο οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να σχεδιάζουν με ασφάλεια, να επενδύουν με εμπιστοσύνη και να αναπτύσσονται με προοπτική». Πρόσθεσε ότι ζητούμενο είναι επενδύσεις που δημιουργούν καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και ενισχύουν την προστιθέμενη αξία της οικονομίας.

Ο Πρόεδρος υπογράμμισε τη σημασία του διαλόγου με τον Σύνδεσμο Μεγάλων Αναπτύξεων, λέγοντας ότι η εμπειρία και η γνώση των αναγκών της αγοράς μπορούν να συμβάλουν σε αποτελεσματικότερες πολιτικές και στην αντιμετώπιση διαχρονικών στρεβλώσεων. Πολιτεία και επιχειρηματικός κόσμος έχουν διακριτούς αλλά συμπληρωματικούς ρόλους, ανέφερε, τονίζοντας την ανάγκη κοινής προσπάθειας για μια οικονομία πιο παραγωγική, ανταγωνιστική και ανθεκτική.

«Εμείς συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για ένα σταθερό, ανταγωνιστικό και διαφανές θεσμικό πλαίσιο, που ενθαρρύνει την υγιή επιχειρηματικότητα και την προσέλκυση παραγωγικών και ποιοτικών επενδύσεων», είπε, καλώντας τις επιχειρήσεις να αξιοποιούν τις ευκαιρίες με υπευθυνότητα, μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και σεβασμό προς την κοινωνία και το περιβάλλον.

ΚΕΒΕ: Σταθερό και προβλέψιμο περιβάλλον για τις μεγάλες αναπτύξεις

Ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ, Σταύρος Σταύρου, τόνισε στη Γενική Συνέλευση τη σημασία διατήρησης ενός σταθερού, διαφανούς και προβλέψιμου επενδυτικού περιβάλλοντος, καθώς και την ανάγκη να επιταχυνθεί η υλοποίηση στρατηγικών έργων.

Ανέφερε ότι οι μεγάλες αναπτύξεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της οικονομικής προόδου της Κύπρου. Περιλαμβάνουν οικιστικά, τουριστικά, εμπορικά και μεικτά έργα, τα οποία συμβάλλουν στην αναβάθμιση των υποδομών, στην προσέλκυση επενδύσεων και στη δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας. Κατά τον ίδιο, ενισχύουν επίσης την ανταγωνιστικότητα, δημιουργούν επιχειρηματικές ευκαιρίες και αναβαθμίζουν τη διεθνή εικόνα της Κύπρου ως επενδυτικού και επιχειρηματικού προορισμού.

Παρά τη διεθνή αβεβαιότητα και τις διαρκείς προκλήσεις, η Κύπρος εξακολουθεί να προσελκύει επενδυτές που αναζητούν σταθερότητα, αξιοπιστία και προοπτικές ανάπτυξης, σημείωσε. Για τη διατήρηση της δυναμικής απαιτούνται συνεχής προσπάθεια, προσαρμοστικότητα και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Το ΚΕΒΕ, πρόσθεσε, στηρίζει σταθερά πρωτοβουλίες για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων, προωθώντας τεκμηριωμένες προτάσεις για την ανάπτυξη και την παραγωγικότητα.

Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτύξεων: Μία αίτηση εγκρίθηκε ως στρατηγική ανάπτυξη

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων, Ανδρέας Δημητριάδης, υπογράμμισε την ανάγκη αναθεώρησης του πλαισίου για τα έργα στρατηγικής ανάπτυξης, καθώς μέχρι σήμερα έχει ανακοινωθεί η έγκριση μόλις μίας αίτησης για χαρακτηρισμό ανάπτυξης ως τέτοιου έργου.

Ανέφερε ότι ο σχετικός νόμος ψηφίστηκε το 2023 και η διαδικασία ταχείας αδειοδότησης τέθηκε σε εφαρμογή στα τέλη του 2024, αλλά η αξιοποίησή της παραμένει περιορισμένη. Ως αποτρεπτικούς παράγοντες περιέγραψε την απαίτηση εξασφάλισης χρηματοδότησης τουλάχιστον 50% σε πρώιμο στάδιο, πριν εξασφαλιστούν όλες οι ουσιώδεις άδειες, την περιορισμένη ευελιξία για την είσοδο και έξοδο επενδυτών και τα απαιτούμενα έγγραφα. Ζήτησε ουσιαστική διαβούλευση με επενδυτές και παραγωγικούς φορείς για την άρση των πρακτικών εμποδίων.

Ο κ. Δημητριάδης ζήτησε επίσης να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις της φορολογικής μεταρρύθμισης στην επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις και τον τομέα των ακινήτων μετά την πρώτη περίοδο εφαρμογής της, με στοχευμένες διορθώσεις όπου χρειάζονται. Έθεσε ακόμη ως προτεραιότητες την αντιμετώπιση της έλλειψης προσιτής στέγασης, με κίνητρα για αύξηση του οικιστικού αποθέματος, τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας.

Για τον τουρισμό, ζήτησε να θεσμοθετηθεί η κατηγορία των ολοκληρωμένων τουριστικών χωριών ως έργων στρατηγικής ανάπτυξης. Υπογράμμισε επίσης την ανάγκη επίλυσης εκκρεμοτήτων που καθυστερούν για χρόνια την προώθηση μεγάλων αναπτύξεων, μεταξύ άλλων γηπέδων γκολφ. Είπε ότι η Κύπρος πρέπει να αξιοποιήσει τη διεθνή προβολή που απέκτησε μέσω της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, μετατρέποντάς την σε συγκεκριμένες οικονομικές και επενδυτικές ευκαιρίες και προβάλλοντας τη θέση της ως ασφαλούς ευρωπαϊκής επιχειρηματικής βάσης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Τα 16 μέλη του Συνδέσμου διαχειρίζονται αναπτύξεις συνολικής αξίας άνω των €8 δισ., μεταξύ άλλων μαρίνες, καζίνο, γήπεδα γκολφ, πανεπιστήμια, ιατρικά κέντρα, τουριστικά συγκροτήματα και τεχνολογικά και ερευνητικά πάρκα, ανέφερε. Ο επιχειρηματικός κόσμος, σημείωσε, δεν ζητά προνομιακή μεταχείριση, αλλά σαφείς κανόνες, ταχύτητα στις αποφάσεις, σταθερότητα και προβλεψιμότητα, ώστε οι επενδυτικές προθέσεις να μετατρέπονται σε πραγματικά έργα.

Στη Συνέλευση απονεμήθηκαν τιμητικές διακρίσεις σε δύο πρόσωπα για τη διαχρονική συνεισφορά τους στον Σύνδεσμο. Τιμήθηκε ο Θεόδωρος Αριστοδήμου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, για τη συνεισφορά του, καθώς και ο Γιάννος Παπαδόπουλος, Πολεοδομικός Σύμβουλος του Συνδέσμου, για τη διαχρονική στήριξή του.

Πηγή: ΚΥΠΕ