ΕΡΤ: Παρουσίασε καταδικασμένο Χρυσαυγίτη ως «θύμα της ΜΚΟ Παιδική Χαρά»

Σύμφωνα με δημοσίευμα της LiFO, ο Παναγιώτης Ηλιόπουλος εμφανίστηκε στη δημόσια τηλεόραση ως «θύμα της ΜΚΟ Παιδική Χαρά» και «ιδρυτής λέσχης», παρότι έχει καταδικαστεί από την ελληνική Δικαιοσύνη για ένταξη και συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του δεν έγινε, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οποιαδήποτε αναφορά στην προηγούμενη πολιτική του δράση, στην ιδιότητά του ως πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής ή στη σχετική δικαστική απόφαση.

Ο Ηλιόπουλος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τη δημοσιότητα λόγω των ναζιστικών συμβόλων που φέρει σε τατουάζ, μεταξύ των οποίων η φράση «Sieg Heil» και ο μαίανδρος, σύμβολο που χρησιμοποιούσε η Χρυσή Αυγή.

Κατά την πρωτοβάθμια δίκη της οργάνωσης είχε επιχειρήσει να αποστασιοποιηθεί από τον ναζισμό, υποστηρίζοντας ότι δεν θα μπορούσε να συμμετέχει σε έναν πολιτικό χώρο που αποδέχεται τον Χίτλερ και τις ναζιστικές αντιλήψεις.