Ακούει ποινή ο Αστυνομικός για τον θάνατου του μικρού Στυλιανού

Με την χθεσινή ανάγνωση των γεγονότων της υπόθεσης και την αγόρευση του συνηγόρου υπεράσπισης με μετριασμό της ποινής, ολοκληρώθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης και απομένει η επιβολή της ποινής.

Η κατηγορούσα Αρχή αποδίδει στον κατηγορούμενο ότι, στις 13 Μαΐου 2019 το Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας ενημερώθηκε για απόπειρα του Στυλιανού που είχε σημειωθεί στις 11 Μαΐου, με το κυνηγετικό όπλο του πατέρα του. Ο ανήλικος επιβεβαίωσε το περιστατικό σε συνάντηση που είχε με την καθηγήτριά του, χωρίς να αναφέρει τον λόγο που τον ώθησε σε αυτό.

Ακολούθως η καθηγήτρια, αδυνατώντας να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, ενημέρωσε τον Αστυνομικό Σταθμό Πέρα Χωρίου Νήσου. Στο τηλέφωνο απάντησε ο κατηγορούμενος, υπεύθυνος της Α΄ βάρδιας, ο οποίος ανέφερε ότι, θα ενημέρωνε την επί καθήκοντι κοινωνική λειτουργό. Γύρω στις 20:19, η λειτουργός επικοινώνησε με την καθηγήτρια, επιβεβαιώνοντας ότι είχε ενημερωθεί από την Αστυνομία. Της μετέφερε επίσης ότι είχε μιλήσει με τη μητέρα του παιδιού, η οποία ισχυρίστηκε πως τα κυνηγετικά όπλα είχαν πλέον κλειδωθεί και ο ανήλικος δεν μπορούσε να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτά.

Σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, ο λοχίας δεν διενήργησε αυτεπάγγελτη έρευνα για επιβεβαίωση της πληροφορίας περί πρόσβασης του ανηλίκου στο όπλο. Δεν επισκέφθηκε την οικία του και δεν έδωσε σχετικές οδηγίες σε υφιστάμενό του για διερεύνηση του ισχυρισμού. Όφειλε, να εξακριβώσει την ταυτότητα του ιδιοκτήτη, τις συνθήκες φύλαξης και τον τρόπο πρόσβασης του ανηλίκου. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την κατηγορούσα Αρχή, ο κατηγορούμενος ενημέρωσε γενικά και αόριστα την επόμενη βάρδια για την απόπειρα, παραλείποντας ότι αφορούσε κυνηγετικό όπλο.

Απ’ την πλευρά του ο Ηλίας Στεφάνου, συνήγορος υπεράσπισης του λοχία, χαρακτήρισε σοβαρό σφάλμα κρίσης, την υπηρεσιακή αμέλεια, σημειώνοντας ότι ο πελάτης του ενημέρωσε άμεσε τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και ότι η παράλειψή του δεν προήλθε από κακόβουλη πρόθεση ή συνειδητή αδιαφορία για τη ζωή του παιδιού. Τονίστηκε επίσης από την υπεράσπιση ότι, η συγκεκριμένη παράλειψη του αστυνομικού δεν συνδέεται με τον θάνατο του Στυλιανού ο οποίος επήλθε σχεδόν τέσσερις μήνες αργότερα (Σεπτέμβριο 2019).

Η υπεράσπιση επικαλέστηκε επίσης ως μετριαστικούς παράγοντες το γεγονός ότι ο αστυνομικός προέβη σε παραδοχή πριν από την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, το λευκό ποινικό μητρώο, την ηλικία του (58 ετών) και το γεγονός ότι υπηρετεί στην Αστυνομία από το 1995. Εγινε επίσης αναφορά και στο ενδεχόμενο άσκησης πειθαρχικής δίωξης και τον κίνδυνο που υπάρχει για οριστική απώλεια της θέσης του από την Αστυνομία.

Υπενθυμίζεται ότι στα αρχικά στάδια της εκδίκασης της υπόθεσης για την αυτοχειρία του Στυλιανού, αποφασίστηκε όπως ο Αστυνομικός δικαστεί από διαφορετικό δικαστήριο με τους άλλους κατηγορούμενος, λόγω της συσχέτισης των γεγονότων μεταξύ των δύο υποθέσεων, καθώς η πλειοψηφία των μαρτύρων θα είναι οι ίδιοι. Η εκδίκαση της υπόθεσης για τους άλλους κατηγορούμενους είναι σε εξέλιξη σε άλλο Επαρχιακό Δικαστήριο.