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Παρασκήνιο

Η μάστιγα των κυβερνοεπιθέσεων

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Το φαινόμενο των κυβερνοεπιθέσεων βρίσκεται σε έξαρση σε βάρος επιχειρήσεων στην Κύπρο, αφού πάνω από το 50% αυτών δέχθηκαν εντός του 2025 διαδικτυακές επιθέσεις. Σύμφωνα με την Έκθεση Δραστηριοτήτων Αρχής Ψηφιακής, οι κυπριακές επιχειρήσεις δέχονταν κατά το 2025 κατά μέσο όρο μια επίθεση κάθε οκτώ ημέρες. Και όμως μια στις τέσσερις επιχειρήσεις μας δεν έχει προχωρήσει στη δημιουργία πολιτικών κυβερνοασφάλειας. 

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