Για τις 17:00 το απόγευμα της ερχόμενης Δευτέρας, 9 Νοεμβρίου, έχει καθοριστεί η συνάντηση των κοινοταρχών των οκτώ επηρεαζόμενων κοινοτήτων της περιοχής Μιτσερού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, με αντικείμενο την απόφαση για μετεγκατάσταση ασφαλτικού εργοστασίου από το Δάλι στην περιοχή τους.
Μιτσερό: Στον Πρόεδρο για το ασφαλτικό ξανά - Τη Δευτέρα η συνάντηση του Χριστοδουλίδη με τους κοινοτάρχες των οκτώ κοινοτήτων
Οι κοινοτάρχες θα ζητήσουν από τον Πρόεδρο αλλαγή της απόφασης για τη μετεγκατάσταση από το Δάλι. Οι εργασίες έχουν παγώσει προσωρινά, ενώ η έφεση εκκρεμεί.
Μιλώντας στον «Π», ο κοινοτάρχης Μιτσερού, Ανδρέας Παπαναστασίου, ανέφερε ότι κατά τη συνάντηση θα ζητήσουν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να αλλάξει η απόφαση για τη μεταφορά του ασφαλτικού εργοστασίου, επισημαίνοντας ότι η περιοχή αντιμετωπίζει ήδη σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα, τα οποία έχουν τεθεί επανειλημμένα ενώπιον των αρμόδιων αρχών. Σύμφωνα με τον κ. Παπαναστασίου, τα ζητήματα που είχαν συζητηθεί σε προηγούμενες συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας δεν έχουν επιλυθεί, ενώ η περιοχή εξακολουθεί να δέχεται τεράστια επιβάρυνση από τις δραστηριότητες που λειτουργούν ήδη σε αυτήν.
Ζητούν αλλαγή της απόφασης
Οι επηρεαζόμενες κοινότητες αντιτίθενται στη μεταφορά του ασφαλτικού εργοστασίου, υποστηρίζοντας ότι η εγκατάσταση μιας ακόμη βιομηχανικής δραστηριότητας θα επιβαρύνει περαιτέρω μια περιοχή στην οποία λειτουργούν λατομεία, σφαγεία και άλλες εγκαταστάσεις. Το βασικό αίτημα που θα τεθεί στη συνάντηση της Δευτέρας είναι η ανατροπή της απόφασης για τη μετεγκατάσταση του εργοστασίου στο Μιτσερό και η αναζήτηση εναλλακτικής τοποθεσίας, καθώς οι κοινότητες θεωρούν ότι η υφιστάμενη περιβαλλοντική επιβάρυνση δεν επιτρέπει την προσθήκη άλλων οχληρών δραστηριοτήτων. Στο μεταξύ, οι εργασίες για τη μεταφορά του ασφαλτικού εργοστασίου έχουν ανασταλεί προσωρινά, έπειτα από παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, εν αναμονή της συνάντησης με τους εκπροσώπους των κοινοτήτων. Τα μηχανήματα παραμένουν στον χώρο, ενώ δεν έχει ληφθεί απόφαση για οριστική ακύρωση της εγκατάστασης.
Σε εκκρεμότητα η κύρια έφεση
Σημειώνεται ότι η υπόθεση έχει απασχολήσει επανειλημμένα τη Δικαιοσύνη. Στις 5 Φεβρουαρίου 2026, το Διοικητικό Δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή των οκτώ κοινοτήτων κατά της πολεοδομικής άδειας για τη μετεγκατάσταση του εργοστασίου. Ακολούθως, τον Ιούνιο, το Διοικητικό Εφετείο απέρριψε αίτημα για αναστολή εκτέλεσης της άδειας μέχρι την εκδίκαση της έφεσης. Νέα εξέλιξη σημειώθηκε στις 15 Οκτωβρίου, όταν το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο απέρριψε αίτηση των κοινοτικών συμβουλίων για εξασφάλιση άδειας προσφυγής σε τρίτο βαθμό, κρίνοντας ότι δεν πληρούνταν οι σχετικές προϋποθέσεις. Πάντως, η κύρια έφεση των κοινοτήτων κατά της πολεοδομικής άδειας εξακολουθεί να εκκρεμεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου. Στο πλαίσιο των αντιδράσεών τους, οι κάτοικοι είχαν πραγματοποιήσει και συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ανώτατο Δικαστήριο στις 24 Σεπτεμβρίου, ενώ εκπρόσωποι των κοινοτήτων είχαν εκφράσει την πρόθεση να προσφύγουν και σε ευρωπαϊκό δικαστήριο.
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