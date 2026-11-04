ΙΣΟΤΗΤΑ: Ετοιμάζει δικό της σχέδιο ανασυγκρότησης των ΥΚΕ και προειδοποιεί για «ιδιωτικοποίηση από την πίσω πόρτα»

Η ΙΣΟΤΗΤΑ αναφέρει ότι, σύμφωνα με πληροφορίες που έλαβε, την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026 στέλεχος του αρμόδιου Κλαδικού Συμβουλίου της ΠΑΣΥΔΥ, σε συνεργασία με στελέχη της Κεντρικής Διοίκησης των ΥΚΕ, φέρεται να επεξεργάστηκε σχέδιο αναδιοργάνωσης. Όπως υποστηρίζει, το σχέδιο προβλέπει την εκχώρηση σημαντικού αριθμού βασικών καθηκόντων των ΥΚΕ σε εξωτερικούς φορείς. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, καταρτίζεται ονομαστικός κατάλογος Λειτουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών (ΛΚΥ) που προορίζονται για μετακίνηση σε άλλες υπηρεσίες ή τμήματα της Δημόσιας Υπηρεσίας.

Η συντεχνία υποστηρίζει ότι τα δύο ζητήματα αναμένεται να προταθούν από το Κλαδικό Συμβούλιο της ΠΑΣΥΔΥ στην KPMG, η οποία έχει αναλάβει τη μελέτη για τον εκσυγχρονισμό των ΥΚΕ. Κατά την ΙΣΟΤΗΤΑ, οι προτάσεις θα μπορούσαν να παρουσιαστούν ως λύσεις στα προβλήματα των Υπηρεσιών και να εφαρμοστούν αργότερα με το επιχείρημα ότι προέρχονται από εμπειρογνώμονες.

Η ΙΣΟΤΗΤΑ αναφέρει ότι, εάν οι πληροφορίες ευσταθούν, το αποτέλεσμα θα είναι η συρρίκνωση του αντικειμένου εργασίας των ΛΚΥ και η ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής πρόνοιας «από την πίσω πόρτα». Προσθέτει ότι τέτοιες αποφάσεις απαιτούν θεσμικό διάλογο με όλους όσοι εκπροσωπούν τους ΛΚΥ, χωρίς αποκλεισμούς.

Η συντεχνία ζητά από το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας να διαψεύσει «δημόσια και κατηγορηματικά» την ύπαρξη καταλόγου υπαλλήλων προς μετακίνηση. Αν υπάρχει τέτοιος κατάλογος, ζητά να διευκρινιστεί ποιος τον ζήτησε και τον συντάσσει, καθώς και ποια κριτήρια χρησιμοποιούνται. Καλεί επίσης το Κλαδικό Συμβούλιο της ΠΑΣΥΔΥ να δηλώσει δημόσια αν υιοθετεί όσα φέρεται να προωθεί στέλεχός του.

Η ΙΣΟΤΗΤΑ υπενθυμίζει το αίτημά της να αφαιρεθούν από τους ΛΚΥ εργασίες που δεν εμπίπτουν στον ρόλο τους και να ανατεθούν στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Διαχωρίζει αυτό το αίτημα από την εκχώρηση σε ιδιώτες και ΜΚΟ βασικών λειτουργιών της κοινωνικής εργασίας, όπως η προστασία του παιδιού, η παρέμβαση σε περιστατικά βίας στην οικογένεια και η στήριξη των πιο ευάλωτων. Όπως αναφέρει, μια τέτοια εκχώρηση «αφήνει στο κράτος την ευθύνη και του αφαιρεί τα μέσα να την ασκήσει».

Το σχέδιο που ετοιμάζει η συντεχνία θα καθορίζει, σύμφωνα με την ανακοίνωση, τι πρέπει να γίνει, με ποια σειρά και σε ποιο χρονικό διάστημα. Θα περιγράφει τον πυρήνα των καθηκόντων των ΛΚΥ, τις εργασίες που πρέπει να μεταφερθούν και στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τον ανώτατο αριθμό υποθέσεων ανά λειτουργό, τις ανάγκες σε προσωπικό και τους τρόπους διασφάλισης της ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

Το σχέδιο θα παρουσιαστεί σε δημοσιογραφική διάσκεψη πριν από το τέλος του 2026 και θα παραδοθεί στην πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, καθώς και στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Η συντεχνία αναφέρει ότι το προσφέρει για το δημόσιο συμφέρον, χωρίς τακτικισμούς και χωρίς κόστος για το Δημόσιο.

Πηγή: ΚΥΠΕ