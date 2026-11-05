ΑνΑΔ: Σχεδόν €60 εκατ. για κατάρτιση το 2027, έμφαση σε ανέργους, νέους και ψηφιακές δεξιότητες

Το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων κατευθύνεται σε προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων, ανέργων και οικονομικά αδρανών ατόμων, καθώς και σε συστήματα πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων και παρόχων κατάρτισης.

Ειδικότερα, €43,54 εκατ. προορίζονται για τη διά βίου μάθηση των απασχολουμένων, ενώ €12,98 εκατ. θα διατεθούν για την ένταξη των ανέργων και του αδρανούς δυναμικού στην απασχόληση.

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, η ΑνΑΔ εκτιμά ότι κατά το 2027 θα συμμετάσχουν σε προγράμματα κατάρτισης και άλλες αναπτυξιακές δράσεις πέραν των 116.000 ατόμων.

Πού θα κατευθυνθούν τα κονδύλια

Αναλυτικά, από τα €59,298 εκατ. που προβλέπονται για την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού:

€43,538 εκατ. για διά βίου μάθηση των απασχολουμένων.

€12,981 εκατ. για ένταξη ανέργων και αδρανούς δυναμικού στην απασχόληση.

€1,176 εκατ. για ενθάρρυνση ατόμων για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων καθ' όλον τον εργασιακό τους βίο

€1,007 εκατ. για πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων.

€120 χιλ. για πιστοποίηση συντελεστών παροχής κατάρτισης.

€465 χιλ. για έρευνες και μελέτες.

Στήριξη ανέργων και νέων

Από το σύνολο των €12,981 εκατ. για ένταξη ανέργων και αδρανούς δυναμικού στην απασχόληση, το μεγαλύτερο κονδύλι, ύψους €9,5 εκατ., αφορά το Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μέσω του οποίου αναμένεται να ωφεληθούν 1.076 νέοι απόφοιτοι. Το σχέδιο παρέχει κίνητρα σε επιχειρήσεις για πρόσληψη και εξάμηνη πρακτική κατάρτιση αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ποσό €1,099 εκατ. θα διατεθεί κατάρτιση 758 νέων που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (NEETs), €735 χιλ. για την ενίσχυση της λεγόμενης «Ασημένιας Οικονομίας», με πρόγραμμα που στοχεύει στην επανένταξη ατόμων ηλικίας 50 ετών και άνω στην αγορά εργασίας

Ακόμη €410 χιλ. θα διατεθούν για κατάρτιση 76 μακροχρόνια ανέργων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς και €200,7 χιλ. για νέο Σχέδιο Κατάρτισης Νέων ηλικίας 15-29 ετών, το οποίο εφαρμόζεται για πρώτη φορά το 2027 και αναμένεται να καλύψει 37 άτομα. Στόχος του Σχεδίου Κατάρτισης Νέων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς, είναι η παροχή ευκαιριών σε νέα άτομα ηλικίας 15 29 ετών να ενταχθούν στην αγορά εργασίας αποκτώντας παράλληλα τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις. Το Σχέδιο παρέχει κίνητρα στις επιχειρήσεις/οργανισμούς για να στελεχωθούν με ικανό και καταρτισμένο προσωπικό μέσω της εργοδότησης και εξατομικευμένης κατάρτισης των νέων. H διάρκεια του Σχεδίου είναι τέσσερις μήνες.

Διά βίου μάθηση των απασχολουμένων

Η ΑνΑΔ προϋπολογίζει €14,3 εκατ. για μονοεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης στην Κύπρο με 57.200 συμμετοχές, €13,75 εκατ. για πολυεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης με συμμετοχή 31.108 εργαζομένων, €11 εκατ. για προγράμματα «Ζωτικής Σημασίας», τα οποία αφορούν τομείς προτεραιότητας για την οικονομία, με 5.461 συμμετοχές.

Επίσης, θα διατεθούν €2,9 εκατ. για μονοεπιχειρησιακά προγράμματα στο πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων με 12.889 συμμετοχές και €825 χιλ. για κατάρτιση 4.275 συνδικαλιστικών στελεχών.

Συνολικά εκτιμάται ότι 111.488 απασχολούμενοι θα συμμετάσχουν σε δράσεις διά βίου μάθησης το 2027.

Έμφαση σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες

Η ΑνΑΔ συνεχίζει και μετά το τέλος των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης δράσεις που αφορούν τον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό.

Για το 2027 προβλέπονται προγράμματα κατάρτισης σε ψηφιακές δεξιότητες, δεξιότητες σχετικές με την πράσινη οικονομία και επιχειρηματικότητα.

Ατομικοί λογαριασμοί μάθησης

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο έργο των Ατομικών Λογαριασμών Μάθησης (Individual Learning Accounts), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+.

Μέσα από δράσεις για την ενθάρρυνση ατόμων για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων καθ' όλον τον εργασιακό τους βίο, δίνεται έμφαση στην προώθηση της διά βίου μάθησης, παρέχοντας πιστώσεις σε επιλέξιμες ομάδες απασχολουμένων και ανέργων για την παρακολούβηση προγραμμάτων κατάρτισης μέσα από Ατομικούς Λογαριασμούς Μάθησης (ΑΛΜ) — Individual Learning Accounts (hA), έργο το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ+.

Οι ΑΛΜ παρέχουν πιστώσεις σε επιλέξιμες ομάδες απασχολουμένων και ανέργων για την παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης για την απόκτηση νέων ή και την αναβάθμιση υφιστάμενων γνώσεων και δεξιοτήτων.

Μέσα από τους ΑΛΜ, τα άτομα έχουν πρόσβαση σε προγράμματα κατάρτισης σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων στο πλαίσιο των Πολυεπιχειρησιακών Προγραμμάτων Κατάρτισης — Συνήθων της ΑνΑΔ.

Το ποσό που προτείνεται για το "Εργο αυτό για το 2027 ανέρχεται σε €1.176.440 για 420 συμμετοχές (έναντι υπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης €5.000.000 για τη συμμετοχή 1.800 ατόμων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027).

Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων

Η ΑνΑΔ προϋπολογίζει €1 εκατ. για το Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ), μέσω του οποίου αναμένεται να πιστοποιηθούν 1.000 άτομα σε διάφορα επαγγελματικά πρότυπα.

Παράλληλα, προωθείται η πιστοποίηση της ίδιας της ΑνΑΔ με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 για φορείς πιστοποίησης προσώπων, μέσω κονδυλίου €178 χιλ.

Νέο τέλος και για αυτοτελώς εργαζομένους

Στο επεξηγηματικό υπόμνημα σημειώνεται ότι από τις 6 Απριλίου 2026 οι αυτοτελώς εργαζόμενοι εντάχθηκαν στη σφαίρα αρμοδιοτήτων της ΑνΑΔ και αποκτούν πλέον πρόσβαση στα σχέδια κατάρτισης της Αρχής. Ως εκ τούτου αναμένεται να αυξηθεί τόσο η ζήτηση για προγράμματα κατάρτισης όσο και τα έσοδα από το Τέλος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Τα έσοδα από το σχετικό τέλος προβλέπεται να ανέλθουν στα €62,3 εκατ. το 2027, έναντι €55,2 εκατ. στον προϋπολογισμό του 2026.