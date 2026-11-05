ΠτΔ: Έργα €3,5 δισ. με ορίζοντα υλοποίησης από την 1η Ιανουαρίου 2028 ,στο επίκεντρο και η επαρχία Πάφου

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος, το έργο στη Γεροσκήπου, συνολικής αξίας 3,4 εκατομμυρίων ευρώ, έχει ολοκληρωθεί, ενώ παράλληλα προωθούνται σημαντικά πολεοδομικά έργα και σε άλλες περιοχές της επαρχίας Πάφου, όπως τα Κούκλια, η Πέγεια και το Λατσί. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις στην επαρχία Πάφου αντιστοιχούν σε επενδύσεις περίπου 75 εκατομμυρίων ευρώ. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ευρύτερο αναπτυξιακό σχεδιασμό της κυβέρνησης, αποκαλύπτοντας ότι εντός Σεπτεμβρίου του 2027 αναμένεται να εγκριθούν έργα συνολικής αξίας 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, με την υλοποίησή τους να αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2028.

Όπως εξήγησε, από το συνολικό ποσό, 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ θα προέλθουν από ευρωπαϊκούς πόρους και ένα δισεκατομμύριο ευρώ από εθνικούς πόρους. Ο Πρόεδρος υπογράμμισε την ανάγκη έγκαιρης προετοιμασίας και ωρίμανσης των έργων, καλώντας όλους τους αρμόδιους φορείς να συνεργαστούν με τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης και την Επαρχιακή Διοίκηση, ώστε να κατατεθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ολοκληρωμένες προτάσεις που θα μπορούν να προχωρήσουν άμεσα σε υλοποίηση. Παράλληλα, σημείωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η οικονομική ανάπτυξη και οι διαθέσιμοι ευρωπαϊκοί και εθνικοί πόροι να μεταφράζονται σε απτά αποτελέσματα για τους πολίτες, μέσα από σύγχρονες υποδομές, αναβαθμισμένους δημόσιους χώρους και καλύτερη ποιότητα ζωής.

Αναφερόμενος ειδικότερα στο έργο της Κοίλης , ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεχάρη όλους όσοι συνέβαλαν στην ολοκλήρωσή του, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στο Κοινοτικό Συμβούλιο, την Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου, τον ΕΟΑ, την Επαρχιακή Διοίκηση, τη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών, τους μελετητές και τους υπόλοιπους συντελεστές.

Εξέφρασε, επίσης, τη βεβαιότητα ότι η αναβαθμισμένη πλατεία και ο παραδοσιακός πυρήνας θα αποτελέσουν έναν ζωντανό χώρο συνάντησης για τους κατοίκους, τις οικογένειες και τις νεότερες γενιές, διατηρώντας την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της κοινότητας και ενισχύοντας τους δεσμούς μεταξύ των ανθρώπων της.

Ο Πρόεδρος επανέλαβε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει με συγκεκριμένο σχεδιασμό, συνεργασία και συλλογική προσπάθεια, με βασικό στόχο την υλοποίηση έργων που θα συμβάλουν στην αναβάθμιση της χώρας και στη βελτίωση της καθημερινότητας όλων των πολιτών.

Εγκαινιάστηκε η ανάπλαση της πλατείας και του παραδοσιακού πυρήνα της κοινότητας

Στην ανάγκη δημιουργίας καλύτερων συνθηκών διαβίωσης για τους κατοίκους της κυπριακής υπαίθρου και ενίσχυσης της ελκυστικότητας των κοινοτήτων αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την τελετή εγκαινίων του έργου ανάπλασης της πλατείας και του παραδοσιακού πυρήνα της Κοίλης στην επαρχία Πάφου.

Ο Πρόεδρος χαρακτήρισε το έργο, συνολικού κόστους περίπου 1,6 εκατομμυρίων ευρώ, ως χαρακτηριστικό παράδειγμα του τι μπορεί να επιτευχθεί όταν το κράτος συνεργάζεται με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, με κοινό στόχο την ανάπτυξη της κυπριακής υπαίθρου. Όπως ανέφερε, το έργο ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2023 και ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2024, σε χρόνο ρεκόρ. Για την υλοποίησή του αξιοποιήθηκαν ευρωπαϊκοί και εθνικοί πόροι, ενώ καθοριστική ήταν και η συμβολή της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου. Η ανάπλαση περιλαμβάνει τους κεντρικούς δρόμους της κοινότητας, σε μήκος περίπου 850 μέτρων, με παραδοσιακό λιθόστρωτο και πρόνοιες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία. Παράλληλα, αναβαθμίστηκε το αποχετευτικό σύστημα όμβριων υδάτων, υπογειοποιήθηκαν τα δίκτυα κοινής ωφελείας και πραγματοποιήθηκαν εργασίες τοπιοτέχνησης. Η τοποθέτηση ανθώνων, καθιστικών και άλλου αστικού εξοπλισμού δημιουργεί ένα πιο φιλόξενο και λειτουργικό περιβάλλον για κατοίκους και επισκέπτες.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι η σημασία του έργου δεν περιορίζεται στην αισθητική αναβάθμιση της περιοχής, αλλά επεκτείνεται στη δημιουργία ενός χώρου συνάντησης και κοινωνικής συναναστροφής, ο οποίος ενισχύει την κοινοτική ζωή και τους δεσμούς μεταξύ των κατοίκων. «Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, να ενισχύσουμε την ελκυστικότητα των κοινοτήτων μας και να δίνουμε στους ανθρώπους τη δυνατότητα να παραμείνουν στον τόπο τους, να δημιουργούν και να προγραμματίζουν το μέλλον τους με αισιοδοξία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Πρόεδρος έκανε ιδιαίτερη αναφορά και σε άλλες αναπτυξιακές παρεμβάσεις στην Κοίλη, σημειώνοντας ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί το περιφερειακό κέντρο, μια ακόμη σημαντική κρατική επένδυση, ύψους περίπου 8 εκατομμυρίων ευρώ. Αναφερόμενος στον ευρύτερο αναπτυξιακό σχεδιασμό για την επαρχία Πάφου και τις ελεύθερες περιοχές, υπενθύμισε ότι κατά τη σύσκεψη με τους τοπικούς φορείς της Πάφου, τον Σεπτέμβριο του 2025, παρουσιάστηκε ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων, που περιλαμβάνει περισσότερα από 75 έργα, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 230 εκατομμυρίων ευρώ.

Τα έργα, όπως ανέφερε, αφορούν σημαντικές ανάγκες στους τομείς των υποδομών, της οδικής ασφάλειας, της βιώσιμης κινητικότητας, του περιβάλλοντος και της τοπικής ανάπτυξης.

«Στόχος μας είναι η αναζωογόνηση αυτών των πανέμορφων περιοχών, των ορεινών μας κοινοτήτων και των παραδοσιακών τους πυρήνων, με στόχο τη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων», ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Εξάλλου σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κ.Σ. Κοίλης Μιχαλάκη Ευθυμίου ένα νέο κεφάλαιο για την Κοίλη ανοίγει με την ολοκλήρωση του έργου εξωραϊσμού και ανάπλασης του παραδοσιακού της πυρήνα, το οποίο εγκαινιάστηκε το απόγευμα της 5ης Νοεμβρίου Δημοκρατίας.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού €1,2 εκατομμυρίων, έχει ήδη αλλάξει την εικόνα της κοινότητας, αναβαθμίζοντας αισθητικά και λειτουργικά το κέντρο του χωριού και αναδεικνύοντας τον παραδοσιακό του χαρακτήρα. Στο πλαίσιο των εργασιών πραγματοποιήθηκε, όπως είπε, λιθόστρωση των κεντρικών δρόμων, με αντικατάσταση του υφιστάμενου οδοστρώματος από παραδοσιακό λιθόστρωτο, προσδίδοντας στην περιοχή μια πιο αυθεντική και εναρμονισμένη με την αρχιτεκτονική της φυσιογνωμία. Παράλληλα, υπογειοποιήθηκαν τα καλώδια ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, περιορίζοντας την οπτική ρύπανση και βελτιώνοντας την αισθητική του οικισμού.

Έγιναν επίσης παρεμβάσεις στις προσβάσεις και βελτιώσεις στην προσβασιμότητα για πεζούς και οχήματα, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο λειτουργικού και φιλικού περιβάλλοντος για κατοίκους και επισκέπτες. Πέραν της αισθητικής αναβάθμισης, η ανάπλαση φαίνεται να δημιουργεί νέες προοπτικές για την οικονομική και τουριστική ανάπτυξη της Κοίλης.

Με την ολοκλήρωση του έργου, η Κοίλη αποκτά έναν ανανεωμένο παραδοσιακό πυρήνα, ο οποίος φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την περιοχή και να δώσει νέα ώθηση στην ανάπτυξη του χωριού, κατέληξε .