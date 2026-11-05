Πάφος: Συνελήφθησαν δύο 15χρονοι για υπόθεση κλοπής μοτοσικλετών – Εντοπίστηκαν έξω από δημοτικό σχολείο

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 7:40 το πρωί της Τετάρτης (4/11), μέλος της Δύναμης που βρισκόταν έξω από δημοτικό σχολείο στην Πάφο παρατήρησε δύο μοτοσικλέτες χωρίς πινακίδες εγγραφής, οι οποίες έφεραν εμφανή σημάδια ζημιών σε διάφορα σημεία τους.

Λίγο αργότερα, στο σημείο εμφανίστηκαν δύο νεαρά πρόσωπα, τα οποία επιχείρησαν να αναχωρήσουν με τις συγκεκριμένες μοτοσικλέτες, ωστόσο ανακόπηκαν από τον αστυνομικό.

Όταν τους ζητήθηκαν εξηγήσεις σχετικά με την κατοχή των οχημάτων, οι δύο νεαροί δεν κατάφεραν να δώσουν επαρκείς απαντήσεις που να δικαιολογούν τη νόμιμη κατοχή τους. Ως αποτέλεσμα, συνελήφθησαν για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας.

Είχαν κλαπεί από εταιρεία στην Πάφο

Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν διαπιστώθηκε ότι οι δύο συλληφθέντες ήταν ηλικίας 15 ετών, ενώ οι μοτοσικλέτες είχαν κλαπεί τις προηγούμενες ημέρες από εταιρεία στην Πάφο.

Στη συνέχεια, οι δύο ανήλικοι επανασυνελήφθησαν δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων, για αδικήματα που αφορούν συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, κλοπή και κακόβουλη ζημιά.

Την Πέμπτη (5/11) οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, το οποίο εξέδωσε εναντίον τους διατάγματα προσωποκράτησης διάρκειας τεσσάρων ημερών.

Τις εξετάσεις για την υπόθεση συνεχίζει το ΤΑΕ Πάφου.