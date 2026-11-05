Ελεύθεροι γαμπρός και κουμπάρος – Άφαντο το όχημα του «γαμήλιου drift»

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο που προσκομίστηκε στις Αρχές δεν είναι εκείνο που χρησιμοποιήθηκε στο περιστατικό, με αποτέλεσμα να συνεχίζονται οι προσπάθειες εντοπισμού του, ενώ έχουν γίνει έρευνες σε διάφορα υποστατικά, όπως μάντρες αυτοκινήτων και γκαράζ μηχανικών, χωρίς αποτέλεσμα. Παράλληλα, αναζητούνται οι οδηγοί των ρυμουλκών που συμμετείχαν στην πομπή, καθώς και άλλα πρόσωπα, προκειμένου να εξακριβωθεί η εμπλοκή τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου, την ημέρα του γάμου, κατά τη διαδρομή από την εκκλησία προς τη γαμήλια δεξίωση. Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφεται αυτοκίνητο να εκτελεί επικίνδυνους ελιγμούς γύρω από πεζό που βρισκόταν μέσα στον δρόμο και ο οποίος είναι ο 36χρονος γαμπρός, ενώ οδηγός του οχήματος ο 28χρονος κουμπάρος.

Με την ολοκλήρωση των ερευνών, αναμένεται να η υπόθεση να καταχωρισθεί ενώπιον του Δικαστηρίου.