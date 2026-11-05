Προθεσμία έως αύριο, Παρασκευή, έδωσε στις δύο πλευρές στην Κύπρο η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, για να απαντήσουν σε πακέτο μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ANKA. Το πακέτο περιλαμβάνει τέσσερα νέα σημεία διέλευσης και αποναρκοθέτηση.
Τουρκικός Τύπος: Έδωσε προθεσμία μέχρι αύριο για τέσσερα νέα οδοφράγματα η Ολγκίν – «Αγκάθι» η αποναρκοθέτηση
Η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ φέρεται να ζήτησε απάντηση έως την Παρασκευή σε πακέτο μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ANKA.
Διπλωματικές πηγές ανέφεραν στο πρακτορείο ότι οι δύο πλευρές έχουν πλησιάσει σε συμφωνία για τα οδοφράγματα, αλλά εξακολουθούν να διαφωνούν ως προς την έκταση της αποναρκοθέτησης.
Τα προτεινόμενα σημεία διέλευσης είναι η Μια Μηλιά, η διαδρομή Αθηένου–Πυροΐου–Αγλαντζιάς, η Λουρουτζίνα–Λύμπια και ο Κάμπος–Καραβοστάσι, ως εναλλακτική διαδρομή προς τα Κόκκινα.
Το πακέτο προβλέπει επίσης την αποναρκοθέτηση 70.000 τετραγωνικών μέτρων σε καθεμία από τις δύο πλευρές. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η ελληνοκυπριακή πλευρά αντιμετωπίζει θετικά την πρόταση, ενώ η τουρκοκυπριακή ζητεί ευρύτερη αποναρκοθέτηση.
Σε περίπτωση συμφωνίας, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση των δύο ηγετών με τον ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, σε μορφή 2+1. Αν υπάρξει πρόοδος, μπορεί να ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση 5+1.
Στο μεταξύ, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν μεταβαίνει αύριο στα κατεχόμενα για παράνομη επίσκεψη εργασίας. Θα συναντηθεί με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, τον «πρωθυπουργό» Ουνάλ Ουστέλ και τον «υπουργό εξωτερικών» Ταχσίν Ερτουγρούλογλου.
Το ANKA μεταδίδει ακόμη ότι η Ολγκίν είχε νέα συνάντηση με τον Τουφάν Ερχιουρμάν στις 4 Νοεμβρίου. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε η μεθοδολογία ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησης των δύο ηγετών στις 9 Νοεμβρίου.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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