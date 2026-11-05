Τουρκικός Τύπος: Έδωσε προθεσμία μέχρι αύριο για τέσσερα νέα οδοφράγματα η Ολγκίν – «Αγκάθι» η αποναρκοθέτηση

Διπλωματικές πηγές ανέφεραν στο πρακτορείο ότι οι δύο πλευρές έχουν πλησιάσει σε συμφωνία για τα οδοφράγματα, αλλά εξακολουθούν να διαφωνούν ως προς την έκταση της αποναρκοθέτησης.

Τα προτεινόμενα σημεία διέλευσης είναι η Μια Μηλιά, η διαδρομή Αθηένου–Πυροΐου–Αγλαντζιάς, η Λουρουτζίνα–Λύμπια και ο Κάμπος–Καραβοστάσι, ως εναλλακτική διαδρομή προς τα Κόκκινα.

Το πακέτο προβλέπει επίσης την αποναρκοθέτηση 70.000 τετραγωνικών μέτρων σε καθεμία από τις δύο πλευρές. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η ελληνοκυπριακή πλευρά αντιμετωπίζει θετικά την πρόταση, ενώ η τουρκοκυπριακή ζητεί ευρύτερη αποναρκοθέτηση.

Σε περίπτωση συμφωνίας, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση των δύο ηγετών με τον ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, σε μορφή 2+1. Αν υπάρξει πρόοδος, μπορεί να ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση 5+1.

Στο μεταξύ, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν μεταβαίνει αύριο στα κατεχόμενα για παράνομη επίσκεψη εργασίας. Θα συναντηθεί με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, τον «πρωθυπουργό» Ουνάλ Ουστέλ και τον «υπουργό εξωτερικών» Ταχσίν Ερτουγρούλογλου.

Το ANKA μεταδίδει ακόμη ότι η Ολγκίν είχε νέα συνάντηση με τον Τουφάν Ερχιουρμάν στις 4 Νοεμβρίου. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε η μεθοδολογία ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησης των δύο ηγετών στις 9 Νοεμβρίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ